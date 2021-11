Biden heeft het eerste biljoen voor zijn grote plannen eindelijk binnen

Het Huis van Afgevaardigden stemde voor een wet die voor de komende tien jaar ruim een biljoen dollar vrijmaakt voor het aanleggen en opknappen van wegen, bruggen, vliegvelden en snel internet.

Zowel in het Huis als in de Senaat, die de wet al eerder goedkeurde, was er ook enige steun uit Republikeinse hoek, een bijzonderheid in de gepolariseerde Amerikaanse politiek.

Toch was het aannemen van de wet vrijdag kantje boord, nadat in de afgelopen weken al eerder pogingen hem in stemming te brengen waren mislukt. Dat kwam doordat de progressieve vleugel van de Democraten in het Huis weigerde er voor te stemmen als niet ook een tweede wet in stemming zou komen, met investeringen in het Amerikaanse sociale vangnet.

Die ‘Build Back Better’-wet (BBB) is echter nog voorwerp van verwoede onderhandelingen binnen de Democratische partij.

Naast het verbeteren van de infrastructuur voor transport in de VS, trekt de nu aangenomen wet ook veel geld uit voor maatregelen op het gebied van klimaatverandering. Om de gevolgen ervan op te vangen, krijgt het Army Corp of Engineers, de Amerikaanse rijkswaterstaat, geld voor het aanpassen van waterwegen en dijken. En om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wordt geïnvesteerd in het opvangen en opslaan van kooldioxide die vrijkomt bij elektriciteitsopwekking, en in het aan de praat houden van de huidige kerncentrales. Het gebruik van duurzame energie wordt bevorderd door verbetering van het elektriciteitsnet en het neerzetten van duizenden laadpalen.

‘Build Back Better’

In het Huis van Afgevaardigden had eigenlijk vrijdag ook een nieuwe versie moeten worden aangenomen van de ‘Build Back Better’-wet, die 1,85 biljoen vrijmaakt voor vernieuwingen op het gebied van onderwijs, zorg, en immigratie, en nog meer maatregelen tegen klimaatverandering.

De progressieve fractie in het Huis van Afgevaardigden heeft lang gestreden voor het gelijktijdig aannemen van de twee wetten, met daarbij de garantie dat de BBB-wet ook door de Senaat zou komen.

Maar een aantal gematigde leden van de Democratische fractie vindt het pakket eigenlijk te omvangrijk en zijn bang dat de economie er schade door oploopt. Zij eisten dat er eerst een officiële doorrekening zou komen van de kosten en baten van de wet, zodat duidelijk is of die het begrotingstekort verhoogt of niet.

Uiteindelijk werd een compromis gesloten: het Huis begon vrijdag de formele behandeling van de BBB-wet, maar wacht met stemmen op die doorrekening. Het is de bedoeling dat dit gebeurt in de week van 16 november.

De gematigde afgevaardigden beloofden dat ze voor de wet zullen stemmen als die doorrekening geen onaangename verrassingen bevat.

Zulke verrassingen kunnen daarna nog wel uit de Senaat komen. De Republikeinen zijn unaniem tegen die wet en de Democraten hebben maar een minieme meerderheid. Daardoor hebben gematigde Democraten, met name Joe Manchin uit West-Virginia, een praktisch vetorecht.

Manchin maakt daar grif gebruik van, en zal er waarschijnlijk op staan dat een aantal maatregelen, waaronder bijvoorbeeld doorbetaald ziekteverlof, weer uit de wet verdwijnen.

Na zulke veranderingen moet de wet weer terug naar het Huis van Afgevaardigden. En dan zullen de progressieve leden van het Huis hun knopen moeten tellen, want hun belangrijkste dwangmiddel, het tegenhouden van de infrastructuurwet, hebben ze vrijdag uit handen gegeven.