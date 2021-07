België weer zwaar getroffen door noodweer en wateroverlast

De Belgische plaats Dinant is getroffen door een hevige overstroming. De rivier de Maas is enorm opgezwollen en sleurde begin zaterdagavond vele auto’s mee in een enorme modderstroom die door de stad golfde.

Zowel Wallonië als Vlaanderen worden opnieuw getroffen door extreem weer. Vele steden melden zware wateroverlast en schade.

Niet alleen de stad Dinant in de provincie Namen tegen de Franse grens is getroffen, in Namen staan meerdere wegen blank. Een overzicht van de schade is er niet, maar duidelijk is wel dat het snel stijgende water alles op zijn pad meevoert. De schepen (een Vlaamse wethouder) van Dinant Robert Closset zei tegen de Belgische krant De Standaard dat vooral de buurt rond het treinstation zwaar is getroffen.

Vlakbij het Casino in Dinant is een muur ingestort. De brandweer probeert zoveel mogelijk puin te ruimen om aardverschuivingen te voorkomen. Het verkeer in de stad ligt helemaal plat, volgens de Standaard.

Rond acht uur zaterdagavond brak boven Wallonië het noodweer los, dat daarna verder trok over Vlaanderen. Later in de avond zullen ook vorige week zwaar getroffen gebieden door het noodweer worden bereikt.

De gouverneur van de provincie Luik heeft een spoedvergadering belegd om ook deze provincie voor te bereiden op het naderende onheil. Hulpdiensten, politie, brandweer en opvangcentra zijn in opperste staat van paraatheid gebracht. Nieuwe evacuaties worden niet uitgesloten.

In het afgelopen week zwaar getroffen Pepinster, oostelijk van de stad Luik zouden, volgens de Vlaamse zender VTR de bewoners zijn opgeroepen naar de bovenste verdiepingen van hun huis te gaan om niet te worden overvallen door het wassende water.

De Gazet van Antwerpen meldt ook wateroverlast in de regio Lier onder Antwerpen. Tientallen mensen zouden daar inmiddels te maken hebben met hetstijgende water. Westelijk van Antwerpen in de plaats Sint-Gillis-Waas staan ook verschillende straten blank. De brandweer poogt met man en macht het water weg te pompen, aldus de Gazet in zijn online berichtgeving

Bij de overstromingen in België zijn vorig week 36 mensen om het leven gekomen en zeven worden nog vermist. Of er bij de nieuwe overstromingen van zaterdagavond slachtoffers zijn gevallen is nog onbekend.

