Belastingdienst pakt klokkenluider opvangtoeslag aan

De Belastingdienst heeft disciplinaire maatregelen genomen tegen een ambtenaar in de slepende affaire rond de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een klokkenluider die door de dienst op non-actief is gezet. Hij wordt verdacht van schending van zijn ambtseed, zo bevestigen goed ingevoerde bronnen na onderzoek van Trouw en ‘RTL Nieuws’.

De ambtenaar zou interne stukken van de Belastingdienst naar buiten hebben gebracht, die door de fiscus werden achtergehouden in rechtszaken tegen gedupeerde ouders. Die rechtszaken vormden het sluitstuk van een jarenlange strijd van honderden ouders van wie in 2014 plots de kinderopvangtoeslag was stopgezet.

De ouders moesten zelf aantonen dat zij recht hadden op toeslag, maar de fiscus vertelde hun niet welke stukken zij daarvoor moesten aanleveren. Veel ouders kwamen in grote financiële problemen toen de Belastingdienst duizenden euro’s aan eerder uitbetaalde toeslagen terugvorderde. Bezwaren van ouders werden vervolgens jarenlang niet behandeld.

Volgens bronnen van Trouw en RTL Nieuws ziet de betrokken ambtenaar zich niet als klokkenluider, maar is het iemand die een ‘ernstige misstand’ wilde voorkomen en slechts ‘ontbrekende gegevens’ doorgaf, omdat die volgens de wet in een dossier horen te zitten.

Staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën komt door de zaak steeds verder onder vuur te liggen. Voor morgen moet hij antwoord geven op negentig vragen van de Tweede Kamer over de zaak, die vooral wil weten hoe het kan dat de Belastingdienst nog altijd informatie lijkt achter te houden. Ook wil de Kamer weten hoe de Belastingdienst omgaat met klokkenluiders.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft staatssecretaris Snel meermalen gemaand geen jacht te maken op klokkenluiders. In september zei hij: “Als niemand had gelekt, waren we hier nooit achter gekomen. Als de leiding van de Belastingdienst het in zijn botte hoofd haalt om achter het lek aan te gaan, los je dit nooit op.” Dit blijkt nu dus wel te zijn gebeurd.

Afgelopen vrijdag weigerde Snel nog te voldoen aan een verzoek van de Tweede Kamer, die vroeg om de opdracht voor een intern onderzoek bij de Belastingdienst openbaar te maken. Dat onderzoek was door Snel zelf in het najaar ingesteld, nadat uit publicaties in Trouw bleek dat de Belastingdienst stelselmatig informatie in de zaak achterhield bij de rechtbank, en voor de Tweede Kamer.

Vorige week meldden Trouw en RTL Nieuws al dat dit onderzoek ernstig was belemmerd. Waar de onderzoekers na een eerste inventarisatie aangaven dat ze informatie verwachtten te vinden in de systemen van de Fiod en de hele Belastingdienst, werd het onderzoek beperkt tot de afdelingen Toeslagen. Eerder bleek uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws dat de aanleiding voor het stopzetten van de toeslagen gebaseerd is op verouderd bewijs, waar door de Belastingdienst mee gerommeld is.

Onlangs kondigde Snel aan dat een commissie onder leiding van oud-minister Donner de zaak verder zal onderzoeken. De ouders wachten intussen nog op een oplossing. De invorderingen zijn tijdelijk stopgezet.

