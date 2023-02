Bedreigde Amalia ‘gaat door moeilijke tijd’

Prinses Amalia gaat door ‘een moeilijke tijd’ vanwege de dreiging aan haar adres. Dat zei ze tijdens het afsluitende persgesprek in Sint-Maarten, na een bezoek aan het Caribisch deel van het koninkrijk. Dat ze op de zes eilanden wel een beetje meer vrijheid had, vond ze extra bijzonder, zei ze. Het is de eerste keer dat ze reageert op de bedreigingen aan haar adres.

Ze zei tijdens het gesprek dat ze ‘het leven van een normale student’ mist. “Ik ging mijn studententijd in met de gedachte dat ik alle dingen zou doen die andere studenten ook doen, de realiteit was helaas anders.” Ze woont nog steeds thuis bij haar ouders en niet in haar studentenhuis in Amsterdam.

Vorig jaar werd bekend dat prinses Amalia als gevolg van bedreigingen bijna niet naar buiten kon. De prinses hoopt dat er snel verandering in de situatie komt, zei ze. Over de aard en omvang van de bedreigingen, die volgens diverse media uit de hoek van de zware criminaliteit komen, kon ze vanwege veiligheidsredenen niets zeggen.

Wel zei ze dat ze zelf ‘erg geschrokken’ is door de hele situatie. Tegelijk voelt ze ‘enorme dankbaarheid’ voor alle steun die ze ontving, van mensen in Nederland en op de eilanden.



Slavernijverleden

Opvallend was dat Amalia zei dat het slavernijverleden, dat als een soort rode draad door het bezoek aan respectievelijk Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba liep, al een tijd ook voor haar persoonlijk leeft. Ze zei getroffen te zijn door de manier waarop de eilanden de geschiedenis voelbaar hebben gemaakt.

Zo bezocht ze slavenhutjes op Bonaire, woonde ze een toneelstuk over Tula, de aanvoerder van de slavenopstand op Curaçao bij en sprak ze met nazaten van tot slaaf gemaakten, wat diepe indruk op haar maakte. Ze is daardoor meer doordrongen geraakt van hoe ernstig dit verleden is. “Ik neem veel levenslessen mee terug.”

Op de eilanden is ze ‘een beetje verliefd geworden’. Het te water laten van een schildpad, waar ze ietwat nerveus voor was, ‘kwam heel dichtbij’. Het beestje was net genezen van enkele tumoren, waarschijnlijk veroorzaakt door vervuild water. Het was een hoogtepuntje. “Op zo’n bijzonder moment voor zo’n dier laat je hem vrij.”

Ze zei al met al een prachtige reis gehad te hebben, die ook erg druk was en waarvan ze alle indrukken nog moet verwerken. Vannacht (Caribische tijd) vloog de koninklijke familie weer naar huis. Wel heeft Amalia ietwat jaloers naar de koning en koningin gekeken, gaf ze toe. “Ik moet nog vele bezoeken afleggen voor ik het zo soepeltjes doe als mijn ouders.”



Lees ook:

Sint-Maarten krabbelt nog steeds op na orkaan Irma. ‘Waar blijft onze school?’

Het koninklijk bezoek aan Sint-Maarten stond maandag in het teken van opkrabbelen na orkaan Irma. Terwijl de Oranjes lachend assisteren bij een rampoefening, klinkt het in de armste wijk: waar blijft onze school?