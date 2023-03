Beatrijs geeft nog vijf keer raad: Hoe vaak mag je ‘mmm...’ murmelen tijdens de maaltijd?

Ruim twintig jaar verzorgde Beatrijs Ritsema de rubriek Moderne Manieren in Trouw, deze week overleed ze. Dit zijn haar laatste adviezen.

Beste Beatrijs,

Wij, een druk gezin met vier kinderen, vinden het vieren van verjaardagen steeds meer een last. Mijn man en ik hebben een gestaag uitdijende familie van opa’s, oma’s, ooms en tantes en verder nageslacht die verspreid over het land wonen en verwachten dat we elke verjaardag vieren en bezoeken. Ook als die vlak na elkaar vallen. Onze planning met het gezin en een eigen bedrijf laat dat niet altijd toe. We willen graag gedoe voorkomen in de trant van ‘ze komen wel bij jou en niet bij mij’.

Al met al overwegen we om de verjaardagen in ons gezin in één keer tegelijk te vieren, bijvoorbeeld op een zomers tuinfeestje met allerlei lekkers op de barbecue. Hoe brengen we deze boodschap het beste over en hoe kunnen we het bezoek van familieverjaardagen beperken zonder dat dit scheve ogen geeft?

Te veel verjaardagen

Beste Te veel verjaardagen,

Prima idee om voor uw eigen gezin af te stappen van afzonderlijke verjaardagen met familiebezoek en in plaats daarvan één keer per jaar een zomers tuinfeest te geven. Dit voornemen kunt u aan iedereen rondmailen of appen. Tip: noem het geen ‘gezamenlijk verjaardagsfeest’, anders voelt iedereen zich gedwongen om voor al uw gezinsleden cadeautjes mee te nemen. Noem het een zomers familiefeestje of familiebarbecue.

Wat de vele verjaardagen in uw familie betreft: u hoeft die zeker niet allemaal af te lopen. Het zijn er gewoon te veel. U hebt een groot gezin en een eigen bedrijf, dus het is logisch dat u niet voortdurend tijd kunt vrijmaken om het hele land door te reizen voor een verjaardag. Kies met beleid uit waar u naartoe gaat en welke u overslaat. Sommige zijn belangrijker dan andere. Op de verjaardag van uw ouders of schoonouders zult u niet willen ontbreken. Maar verjaardagen van kleine kinderen of neven of nichten zijn minder urgent. Bovendien hoeft u niet altijd voltallig te komen opdraven. Soms kan uw man zonder u gaan, al dan niet met een of meer kinderen. Een andere keer kunt u alleen gaan, al dan niet met een of meer kinderen. Of u gaat gewoon helemaal niet, als het niet uitkomt. U bent zelf de baas over uw tijd. U kunt altijd afzeggen bij de jarige: ‘Sorry, het komt niet uit deze keer, we zien je een andere keer wel weer’.

Beste Beatrijs,

Ik heb sinds een jaar een leuke vriend. We zijn beiden midden veertig. Ik ben 22 jaar getrouwd geweest en hij is mijn eerste relatie na mijn huwelijk. Hij is nooit getrouwd geweest en zijn relaties duurden nooit langer dan een jaar. Hij heeft een aantal vriendinnen die hij kent van zijn jarenlange Tinder-periode. Dit zijn vrouwen met wie hij een paar keer op date is geweest, maar uiteindelijk werd het geen relatie. Met een aantal van hen heeft hij frequent contact via sociale media. Ik ben daar niet blij mee. Ik heb geen Tinder-vrienden, omdat ik altijd een vaste relatie had voor hem. Natuurlijk heb ik wel mannelijke vrienden, maar met hen flirt ik nooit.

Ik vind het prima als hij vriendschap heeft met een vrouw. Maar ik vind het toch een gebrek aan respect voor mij dat hij contact houdt met vrouwen die hij kent van Tinder. Ook al begrijp ik dat hier vriendschappen uit kunnen voortkomen, omdat je op een bepaalde leeftijd als single toch best wel eenzaam kunt zijn. Wat vindt u? Mag je in een relatie vrienden blijven met je Tinder-dates? Of ben ik overdreven jaloers?

Moeite met Tindervriendinnen

Beste Moeite met Tindervriendinnen,

In een relatie mogen geliefden bevriend zijn met wie ze willen. Het doet er niet toe waar iemand die vrienden (vriendinnen) heeft opgedaan. Dat kan in het café zijn of op Tinder. Dat maakt niet uit. Uw vriend heeft af en toe contact met vriendinnen die hij via Tinder heeft ontmoet, maar met wie hij geen relatie (meer) heeft, en met wie hij ook nu geen relatie wil. Dat heeft hij tegen u gezegd. Ik zou zeggen: vertrouw uw vriend, want als u hem onder druk gaat zetten om die contacten op te zeggen, schaadt u uw eigen relatie. Uw vriend zal vinden dat u bang bent voor niks en het is gewoon heel vervelend als uw relatie met hem in het teken van jaloezie komt te staan. Ga ervan uit dat uw vriend u trouw is, tot het tegendeel blijkt.

Beste Beatrijs,

Binnenkort gaan we met de hele afdeling uit eten. Een van de collega’s heeft een veganistische lifestyle. Zij kan daar soms wat drammerig in zijn. Bij de keuze waar we gaan eten zal zij ongetwijfeld aandringen op een veganistisch restaurant. De overige collega’s willen geen gezeur en zullen dan akkoord gaan.

Recent is onze afdeling naar een tweedaagse cursus geweest, waarbij op beide dagen op haar verzoek veganistisch eten is geserveerd. Een collega beklaagde zich later bij mij dat twee dagen groente knagen wel wat veel was. Ik vind het ook nogal ver gaan dat een hele groep zich aan één persoon moet aanpassen. Wat moeten we doen? Een veganistisch restaurant nemen of een regulier restaurant waar ook veganistische gerechten op de kaart staan?

Verplicht veganistisch?

Beste Verplicht veganistisch,

U hebt als afdeling net twee dagen veganistisch eten achter de rug. Nu staat er iets feestelijks te gebeuren met alle collega’s en dan is wat meer keuzevrijheid wel gepast. Als de veganistische collega een maaltijd bij haar thuis organiseert, mag zij die zo veganistisch inrichten als zij wil (zij hoeft geen rekening te houden met gasten die liever vlees of hompen kaas eten), maar in een restaurant past het haar niet om haar eetvoorschriften dwingend aan de hele groep op te leggen.

Als er een restaurant beschikbaar is met (naast vegetarische en omnivore) ook veganistische opties, dan komt zo’n restaurant veel meer in aanmerking voor een personeelsetentje dan een zuiver veganistische zaak. Bijna alle restaurants serveren tegenwoordig ook vegetarische én veganistische gerechten. Het is voor bezoekers ook heel makkelijk om van tevoren van een aantal restaurants even de menukaart via internet op te slaan en te checken of de veganisten ook aan hun trekken kunnen komen, zodat iedereen tevreden kan zijn.

Beste Beatrijs,

Mag je ‘mmmmmm...’ murmelen wanneer je eet en het smaakt je? Mijn tafelgenoot doet het thuis, op visite bij anderen en in een restaurant. Graag de regels hiervoor (of uw persoonlijke mening).

Geluiden aan de dis

Beste Geluiden aan de dis,

Een ‘Mmmm’-geluid maken mag één keer per maaltijd en niet vaker.

Beste Beatrijs,

Als mijn man en ik iets kopen, of het nu een grote of kleine aanschaf is, bijvoorbeeld een auto of nieuwe dekbedden of een fruitschaal, vragen mensen om ons heen altijd hoeveel we ervoor betaald hebben. Mijn man geeft dan eerlijk antwoord, maar dit ergert mij heel erg, omdat ik vind dat dit andere mensen niets aangaat. Ben ik ouderwets of raar om er zo over te denken?

En? Wat kost het?

Beste En? Wat kost het,

Zelf kunt u doen alsof u het niet meer weet. Zeg tegen mensen die naar de prijs van uw aankoop informeren: ‘Ach, ik heb toch zo’n slecht geheugen voor getallen, ik weet het gewoon niet meer. Ik zal het straks even nazoeken in mijn administratie, dan laat ik het je wel weten.’ En vervolgens vergeet u dat natuurlijk, net zoals de nieuwsgierigen ook onmiddellijk zullen vergeten dat ze wilden weten wat iets kostte.

Misschien kan uw man deze tactiek ook toepassen, maar als hij geen probleem heeft met het noemen van prijzen, moet u hem maar laten begaan. Zo erg is het ook weer niet om de kosten van iets te vermelden, ook al is het risico dat dit tot een buitengewoon vervelend gesprek leidt in de trant van dat ‘dit bedrag veel te veel geld was en dat u het daar en daar voor de helft van de prijs had kunnen krijgen’. Mensen willen zich altijd graag superieur voelen en een makkelijke manier om dit zalige gevoel binnen te halen is om te beweren dat een ander ergens te veel voor heeft betaald.

“Dit is, na ruim twintig jaar, de laatste aflevering van Moderne Manieren. Dank aan de lezers, de inzenders en de redactie van Trouw, die deze rubriek mogelijk maakten.” Beatrijs

