Artsen zonder Grenzen stuurt schip naar Middellandse Zee

Volgens AzG zijn dit jaar al zeker 426 vluchtelingen verdronken die probeerden naar West-Europa te komen. Omdat er bijna geen schepen meer zijn die humanitaire hulp leveren, is de route volgens de organisatie nu een van de dodelijkste.

“Politici willen dat je gelooft dat de dood van honderden op zee, en het lijden van duizenden vluchtelingen in kampen in Libië, een acceptabele prijs is om de migratiestromen te controleren”, aldus Sam Turner van Artsen zonder Grenzen. “Maar hiermee sluiten ze de ogen voor de humanitaire crisis die dit beleid tot gevolg heeft in Libië en op zee. Deze doden zijn te voorkomen. En wij weigeren werkeloos toe te zien.”

Samen met hulporganisatie Sos Mediterranee stuurt AzG eind deze maand het schip Ocean Viking de zee op. Het gaat in het centrale deel ten noorden van Libië varen. Een woordvoerder meldt dat AzG nog niet weet waar het de uit het water gehaalde asielzoekers heen brengt. De organisatie sluit niet uit dat vluchtelingen naar Italiaanse havens worden gebracht, hoewel dit soort schepen daar niet welkom is en er al diverse incidenten zijn geweest.

De Ocean Viking is een voormalig bevoorradingsschip voor de offshore. Het is een Noors schip dat ook onder Noorse vlag vaart.