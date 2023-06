André Reeder (70) kwam in de jaren zeventig naar Nederland. ‘Als ze zagen dat je Surinamer was, was de kamer ineens bezet’

Midden op de weg houdt hij ineens halt. De toeterende auto hoort hij niet, noch registreert hij de fietsers die voor hem uitwijken. André Reeder wijst naar twee panden op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. “Kijk, hier woonden veel Surinaamse families. In kleine kamers, en met veel kakkerlakken.”

Reeder, nu zeventig jaar oud, verhuisde net als veel landgenoten in de jaren zeventig uit Suriname naar Nederland. Hij kwam hier voor zijn studie, maar om zich heen zag hij vooral veel gezinnen die de armoede in Suriname waren ontvlucht. Hartelijk was het welkom niet te noemen. Veel Surinamers kwamen terecht in pensions in de grote steden, waar ze hoge huren betaalden voor kleine kamers.

De toen nog achttienjarige Reeder maakte een film over twee pensions in Amsterdam. De situatie daar was nijpend, herinnert hij zich. “Op de nooduitgang van het ene gebouw hing een slot. Bij brand moesten de twintig bewoners het pand verlaten via een klein luik.” In zijn film Onderneming onderdak is te zien hoe er ratten rondliepen en gevaarlijke elektriciteitsdraden los hingen.

Achterstand op de woningmarkt

De kille ontvangst van Surinamers staat symbool voor hoe de Nederlandse staat zich verhield tot de voormalige koloniën, zegt sociaal geograaf Wouter van Gent. Hij zocht samen met zijn collega’s Cody Hochstenbach en Aslan Zorlu, ook onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam, uit wat de doorwerking van het slavernijverleden op de woningmarkt is.

Dat de woningmarktpositie van Nederlanders met Surinaamse afkomst minder goed is dan die met Nederlandse grootouders, blijkt uit onderzoek van Van Gent en Zorlu. Zo bezit 69 procent van de Nederlanders met Nederlandse voorouders tussen de 18 en 52 jaar een woning, ten opzichte van 49 procent van de eerste generatie Surinamers, en 41 procent van de tweede generatie. Ditzelfde beeld blijkt ook uit cijfers van het CBS. Het koloniale verleden is volgens Van Gent een van de verklaringen voor die achterstand.

Ongelijkheid in het koninkrijk

Een groot deel van de Nederlanders met Surinaamse afkomst verhuisde naar Nederland tijdens de dekolonisatie in de jaren zeventig. Het is lastig om een rechtstreekse link te leggen met slavernij, zegt Van Gent. Niet iedereen die uit Suriname komt, stamt direct af van tot slaaf gemaakte mensen. Maar dat is een te nauwe definitie van het slavernijverleden, betoogt hij. “Suriname was een wingewest, daar was een groot deel van de samenleving op ingericht.” Daarom is het koloniale verleden voor hem onlosmakelijk verbonden met de slavernij.

Suriname werd vooral beschouwd als gebied dat winst en grondstoffen moest genereren voor Nederland. Ook al waren ze onderdeel van hetzelfde koninkrijk, het verschil tussen de twee gebieden was altijd groot. “Nederland zag Suriname niet als gelijkwaardig.” Dat zorgde voor onderontwikkeling in Suriname. Veel Nederlanders met een Surinaamse afkomst hebben volgens Van Gent nu nog te maken met de achterstand die hun voorouders in de plantagekolonie hebben opgelopen.

Familiekapitaal

Zo hebben gemiddeld genomen Nederlanders met Surinaamse afkomst minder familiekapitaal, omdat ze het niet hebben kunnen opbouwen. “Ze komen uit een arm en onderontwikkeld gebied.” En juist familiekapitaal is tegenwoordig vaak bepalend op de woningmarkt. Ook kwam een groot deel terecht in huurwoningen en in grote steden, waar het meestal moeilijker is een huis te kopen.

Op de vraag hoe die achterstand op de woningmarkt opgelost moet worden, heeft Van Gent niet meteen een antwoord. Gemiddeld genomen zitten veel Surinamers in sociale huurwoningen in grote steden. Toen ze net aankwamen trokken mensen weg uit de stad. Nu zijn het betaalbare woningen op populaire plekken. “In hoeverre is dit echt een achterstand? En waarom is een koopwoning beter?”, vraagt Van Gent zich af. “Maar dan kom je op een bredere discussie over vermogensopbouw via de woningmarkt.”

‘Een kamer was opeens bezet’

De in Suriname geboren Reeder herkent de uitdagingen op de woningmarkt voor Surinamers. Hij kwam op zijn achttiende aan in Nederland. “Een kamer was opeens bezet als ze je zagen. Of ze vroegen absurd hoge prijzen voor Surinamers.” Ook werden Surinamers actief geweerd uit sommige wijken door corporaties.

Dan gaat Reeder rechtop zitten, en zegt: “Maar we hebben ook veel bereikt”. In een café vlakbij de oude pensions vertelt hij over verschillende kraakacties en demonstraties in de jaren tachtig. Reeder was actief bij het Landelijk Overleg van Surinaamse Organisaties in Nederland. Zij hielpen mensen aan een woning, schreven protestteksten en hielden acties tegen malafide huisbazen. “Wij hebben nooit stilgezeten”, zegt hij met geheven hoofd.

