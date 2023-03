André Nijenhuis moet dubbele omzet draaien om zijn schulden weg te werken

André Nijenhuis (66) is fotograaf en woont samen met zijn hond in Rotterdam. Na jarenlang tegenslag heeft hij nu een succesvolle fotografieschool. Hij is nog bezig met het afbetalen van schulden uit zijn verleden.

Trok onlangs de beurs voor

‘Een hond. Ik heb sinds kort een Rhodesian Ridgeback-puppy. Afgelopen zomer overleed mijn vorige hond en ik was van plan om er nooit meer aan te beginnen, omdat het veel werk is. Totdat ik mezelf erop betrapte dat ik vaak dagenlang binnenbleef.

“Ik ben zzp’er en ik woon onder mijn studio. Ik hoef dus niet per se naar buiten. Zonder goede reden doe ik dat kennelijk ook niet. Vandaar dat ik toch maar weer een hond heb genomen. Uiteraard ook vanwege de gezelligheid. De puppytijd is soms vervelend, maar als je daar eenmaal doorheen bent heb je een maatje voor het leven.’’

Zet geld opzij voor

“Niets, want het grootste deel van mijn inkomen gaat naar het aflossen van schulden. Vijfentwintig jaar geleden had ik een internetbedrijfje met vier aandeelhouders. Dat is compleet de mist in gegaan. Het bedrijfje ging failliet, er kwamen dure rechtszaken en ik kreeg problemen met de Belastingdienst. Als je eenmaal in zo’n stroom zit, kan het ontzettend hard gaan. In de slechtste periode had ik 90.000 euro schuld.

Inmiddels is het grootste deel afbetaald, maar toch hangt het nog als een schaduw boven mijn leven. Ik moet en wil het op eigen kracht gladstrijken, maar dat betekent wel dat ik dubbele omzet moet draaien en weinig te besteden heb. Toch zijn er periodes dat ik er niet of nauwelijks aan denk. Dat is maar goed ook, want anders word je zwaar depressief.

Ik ben vooral bezig met hoe ik mijn zaak goed draaiende kan houden en dat ik er tegelijkertijd lol aan blijf beleven. Want je moet plezier halen uit je werk, vind ik. Het draait niet alleen maar om overleven. Zelfs niet als je schulden hebt.’’

Beknibbelt op

“Kleding. Vroeger ging ik elke maand de stad in om iets nieuws te kopen. Tegenwoordig ga ik hooguit drie keer per jaar. Ook hoef ik geen dure jasjes of andere extravagante dingen meer. Ik ben meer basic geworden. Dat komt natuurlijk ook door mijn situatie.’’

Bespaart niet op

“Fotoboeken. Ik koop ze heel selectief en ik gebruik ze als inspiratie. Daarnaast houd ik van goed eten. Van koken maak ik een feestje. Eens in de zoveel tijd ga ik met een goede vriend naar een sterrenrestaurant. Dat zijn behoorlijke uitgaven.

“Je zou kunnen zeggen: dat moet je niet doen als je schulden hebt. Net zoals dat ik soms een weekendje wegga. Maar ik kies daar bewust voor, omdat die dingen me fris houden in mijn hoofd. Ik kijk er enorm naar uit en ik kan er lang van nagenieten. Het geeft nieuwe energie, waardoor je makkelijker de moed erin houdt.’’

Werkt over vijf jaar

“Nog steeds als fotograaf. Het is sowieso geen optie om te stoppen met werken, want ik heb geen pensioen opgebouwd. Hopelijk heb ik tegen die tijd mijn schulden afbetaald, maar ik heb dan natuurlijk niks gespaard. Ik zal dus nog een behoorlijke tijd moeten werken, maar dat wil ik ook graag. Fotografie en het lesgeven daarin is mijn passie en ik vind het contact met cursisten heel vervullend. Ik blijf dit zo lang mogelijk doen.’’