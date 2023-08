Amerikaanse overloper naar Noord-Korea ‘voelde zich gediscrimineerd’ in het leger

Het is voor het eerst dat Noord-Korea publiekelijk reageert op de oversteek van de 23-jarige militair Travis King. Staatspersbureau KNCA meldt ook dat King ‘onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie’ heeft ervaren in het Amerikaanse leger, en dat hij ‘gedesillusioneerd’ is over de ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving.

Of King dit daadwerkelijk gezegd heeft, kan het Amerikaanse ministerie van defensie niet verifiëren. De regering probeert King veilig terug te halen, maar contact met Pyongyang is er nog niet geweest. De bezorgdheid over het welzijn van de soldaat is groot.

Er hangen nog veel vraagtekens rondom het incident, dat op 18 juli plaatsvond. King, een soldaat tweede klasse die sinds 2021 in het leger zit, werd op 10 juli vrijgelaten nadat hij twee maanden vast had gezeten in een Zuid-Koreaanse gevangenis. Hij werd verdacht van mishandeling en zou teruggestuurd worden naar de VS. Op het vliegveld maakte hij voorbij de paspoortcontrole rechtsomkeert en sloot hij zich aan bij een DMZ-toer van een groep toeristen naar de grenspost tussen beide Korea's. Aan het einde van de rondleiding door de gedemilitariseerde zone sprintte hij Noord-Korea in, volgens een getuige deed hij dat ‘hardop lachend’.

Trip in mei al geboekt

Het is de vraag hoe King bij het streng bewaakte grensgebied is gekomen; toeristen die de toer willen maken worden voorafgaand gecontroleerd op hun ticket en paspoort. Volgens de Amerikaanse nieuwssite The Messenger, heeft King de trip in mei al geboekt. Dat blijkt uit legerdocumenten die de nieuwssite in handen heeft.

De oversteek schroeft de spanning tussen Noord-Korea en Amerika verder op. Korea-kenner Remco Breuker zei eerder tegen Trouw dat Noord-Korea het incident waarschijnlijk tegen de VS zal gaan gebruiken. Hij noemde de oversteek van King ‘een godsgeschenk’ voor het land. “Noord-Korea zal eerst proberen uit te zoeken wie de man is, waarom hij dit heeft gedaan en of er meer achter zit. Dan beoordelen ze wat ze eruit kunnen halen. Ik denk dat ze daar opportunistisch in zullen staan.”

De actie van King is zeer zeldzaam: de laatste keer dat een Amerikaanse militair de oversteek maakte was in 1982. Jaqueda Gates, de zus van King, vertelde eerder aan CNN dat haar broer “niet het type is om zomaar te verdwijnen”. “Dus daarom heb ik het gevoel dat het hele verhaal nog niet verteld is,” zei ze. “Ik geloof niet dat je zomaar verdwijnt en wegloopt.”

