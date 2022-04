Amerikaanse afgevaardigden stemmen voor onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden; dit gebeurde er vannacht in Oekraïne

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde vannacht in met een onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Een grote meerderheid van de afgevaardigden stemde voor, alleen zes Republikeinse stemden tegen de maatregel.

Het Huis houdt het Russische leger, onder leiding van president Vladimir Poetin, verantwoordelijk van allerhande oorlogsmisdrijven, waaronder doelbewuste aanvallen op burgerdoelen als scholen en ziekenhuizen.

Oekraïners trainen in VS met militaire drones

Een ‘klein aantal’ Oekraïense militairen traint op dit moment in de Verenigde Staten om militaire Switchblade-drones te leren besturen, verklaarde de Amerikaanse minister van Defensie vannacht tegenover datzelfde Huis van Afgevaardigden. Een woordvoerder van het Pentagon bevestigt de training tegenover The New York Times.

De Oekraïense militairen waren voordat de oorlog met Rusland uitbrak al aanwezig in de VS. “Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en geven ze een een paar dagen training over de Switchblade-drones”, aldus de woordvoerder. Het idee is dat als de Oekraïners terugkeren ze hun kennis over de drones kunnen verspreiden.

Vorige maand maakte het Pentagon al bekend honderd Switchblade-drones aan Oekraïne te leveren.

Meer nieuws over de oorlog in Oekraïne leest u in ons liveblog.

Pentagon niet bezorgd over gebruik chemische wapens

Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde vannacht geen aanwijzingen te hebben dat het Russische leger chemische of biologische wapens gebruikt in Oekraïne, of die op de korte termijn zal inzetten. “We hebben niets gezien wat daarop wijst”, aldus woordvoerder John Kirby woensdag. Er geen waarnemingen gemeld van Russische transporten die met chemische wapens onderweg zijn naar Oekraïne.

Kirby kondigde vannacht wel aan dat Washington extra antitankwapens, van het type Javelin, naar Oekraïne zal sturen.

Zelenski: invoerverbod Russische olie kan levens redden

Rusland verbergt de lichamen van Oekraïense slachtoffers sinds de kritiek op het bloedbad in Boetsja, stelde Zelenski vannacht in zijn dagelijkse videoboodschap. Hij zegt informatie te hebben dat lichamen door Russische soldaten “van de straten en uit kelders worden gehaald in een poging bewijsmateriaal te vernietigen”. Er zouden al duizenden Oekraïners worden vermist. “Zij zijn vermoord of naar Rusland gedeporteerd, er is geen andere optie.” Getuigenverklaringen, satellietbeelden en onafhankelijk onderzoek zou moeten worden ingezet om duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor de verdwijningen.

Zelenski vroeg westerse landen ook om een invoerverbod op Russische olie. Oekraïners zouden ‘sterven omdat zo'n embargo nog niet is ingevoerd’. Verder noemt Zelenski de recent aangekondigde sancties ‘spectaculair, maar niet genoeg’. De Oekraïense president vraagt om een volledige afsluiting van Russische banken van het internationale betaalsysteem.

