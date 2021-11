Amalia: Ik ben geboren binnen een leven en dat heb ik geaccepteerd

Jawel: ze heeft het geaccepteerd dat ze later koningin wordt, maar ongemak kent ze ook. Jawel: ze valt op jongens, maar als dat niet zo was geweest had haar familie er geen probleem van gemaakt. En jawel: ze heeft een jachtakte, maar of ze ooit zal jagen, weet ze nog niet.

Claudia de Breij stelt ogenschijnlijk impertinente, maar toch relevante vragen in Amalia. De cabaretière schreef het boekje op uitnodiging van de Rijksvoorlichtingsdienst, omdat Amalia op 7 december 18 wordt. Soms vertelde Amalia iets wat De Breij niet opschreef. Niet omdat de RvD dwarslag, noch omdat Amalia een prinses is, maar ‘omdat zij een jonge vrouw is die, al is het in sommige opzichten dan beperkt, alle recht heeft op een privéleven’.

De kroonprinses kan vanaf haar achttiende geroepen worden tot het koningschap. Maar nu zit ze in haar ‘tussenjaar’. Na het glansrijk behalen van haar gymnasiumdiploma hoopt ze op een stage bij een internationaal bedrijf. Daarna lonkt een studie, misschien geschiedenis, economie, recht of internationale betrekkingen. “Als mijn vader nu iets overkomt, zou ik vragen of mijn moeder het eerst een paar jaar wil overnemen. Maar ik heb vooral tegen mijn vader gezegd: blijf jij maar gewoon lekker gezond eten en veel sporten.”

De muur voor het koningschap

Haar vader tobde op Amalia’s leeftijd behoorlijk over zijn rol, heeft hij zelf wel erkend. Amalia wekt niet die indruk, maar passie, of ideeën over hoe ze haar rol wil invullen toont ze ook niet. Ze heeft het over een ‘muur’ die ze over moet, alvorens het koningschap te kunnen ‘omarmen'. De Breij houdt haar voor dat een kind opzadelen met een aanstaand koningschap voor sommigen argument genoeg is om de monarchie af te schaffen. “Ze mogen dat best doen, hoor, dan ga ik ook door met leven”, antwoordt Amalia daarop. Maar: “Ik ben geboren binnen een leven en dat heb ik geaccepteerd.”

Over lastige kanten vertelt Amalia ook. Mensen die je aanstaren “alsof je een goudvis op je hoofd hebt”. Een onflatteuze foto met bijschrift “Puberende Amalia heeft er geen meer zin in”. Reaguurders die vinden dat ze zich maar moet verhangen. Amalia: “Dan heb je twee keuzes: je kan helemaal doordraaien, of het je niet laten raken en jezelf ertegen beschermen”.

Gesprekken met een therapeut

Ongevraagd vertelt Amalia dat ze weleens een therapeut ziet. “Ik vind het geen taboe. En geen probleem om dat in het openbaar te zeggen. Soms wordt het me allemaal te veel, school, vrienden, en dan praat ik met iemand”.

Een ‘homohuwelijk’, sinds kort officieel geen beletsel meer voor een troonopvolger, lijkt voor Amalia niet aan de orde, maar haar partnerkeuze behoeft wel politieke goedkeuring. “Als het de man is die me steunt, van wie ik hou, met wie ik mijn leven door wil brengen en het parlement geeft geen toestemming, nou, dan moeten we nog maar zien wat ik doe”, vindt Amalia. “Ik kan niet kiezen ten koste van mezelf. Dan kan ik ook niet het beste geven voor ons land.”

