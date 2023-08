Alsnog roem voor verongelukte oehoe

De grote uil kwam jammerlijk om het leven bij een verkeersongeluk. Met een prooi, een houtduif, nog in de klauwen. Maar nu wordt deze oehoe alsnog beroemd en belangrijk. Komende vrijdag gaat natuurhistorisch museum Naturalis de vogel live onderzoeken en opzetten. Museumpubliek kan meekijken vanaf 10 uur ’s ochtends.

De oehoe is afgelopen juni gevonden in Winterswijk. Het is een enorm beest, met een spanwijdte van 1,8 meter. Hij of zij heeft roestbruin gekleurde veren, een massief lichaam, opvallende, 8 centimeter lange oorpluimen, en grote oranje ogen.

Of het een hij of een zij is, zal vrijdag blijken. Naturalis-preparateur Becky Desjardins zal de oehoe – met houtduif – namelijk eerst onderzoeken in de museumzaal. Om het geslacht te bepalen, lengte en gewicht. Daarnaast zal Desjardins de maaginhoud bekijken en een stukje weefsel afnemen voor DNA-onderzoek. Het verenkleed wordt uitgepluisd op parasieten, Naturalis vindt immers alle soorten interessant.

Daarna zal Desjardins de oehoe wetenschappelijk opzetten. Ze zal de organen eruit halen, de huid uittrekken en die vullen met watten. Als dat klaar is moet de oehoe gedurende een paar weken drogen en nog in de ontsmettingsvriezer. De vogel krijgt vervolgens een mooi plekje in het museum, in de collectietoren.

Het is de eerste oehoe in ruim twaalf jaar die wordt toegevoegd aan de collectie van Naturalis. De vogel, een van de grootste uilen ter wereld, is zeldzaam in Nederland. Er zijn slechts tachtig broedparen bekend. De oehoe staat op de rode lijst van bedreigde vogels.

