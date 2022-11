Als ik een biertje of een brood bestel, krijg ik vaak vreemde reacties; zeg ik iets geks?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

In cafés bestel ik weleens met ‘Mag ik een pilsje?’ of ik zeg bij de bakker: ‘Mag ik een halfje bruin?’ Ik ga ervan uit dat dit een beleefde formulering is, maar het personeel reageert regelmatig met ‘Ja, dat mag’, alsof ze mij toestemming geven. Ik vind ‘Doe mij...’ of direct ‘Een pilsje’ te commanderend. Is ‘Mag ik …’ normaal en reageert het personeel verkeerd of kan ik beter wat anders zeggen?

Iets bestellen

Beste Iets bestellen,

Er is niets mis met ‘Mag ik ...’, als u iets bestelt in een winkel of in de horeca. Het is tamelijk flauw om deze zegswijze letterlijk te nemen en ‘Ja, dat mag’ te antwoorden. Waarschijnlijk is dit een poging tot humor van het personeel, maar dan wel humor van de meest zouteloze en clichématige soort. Als u deze uitwisseling wil vermijden en toch op een beleefde manier wil bestellen zonder commanderende toon, kunt u het beste meteen ter zake komen. Kijk degene die de bestelling opneemt vriendelijk aan en zeg zonder vraagteken: ‘Een halfje bruin graag’, ‘Een pilsje graag’ of ‘Een onsje extra belegen kaas graag’. Vermijd het om uw bestelling te laten volgen door de zinsnede ‘En neem er zelf ook een!’