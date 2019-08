Ajax weet in Thessaloniki te overleven

Aangenaam en leerzaam was de terugkeer van Ajax in Europa. Het elftal van trainer Erik ten Hag speelde dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League gelijk tegen het Griekse PAOK Saloniki (2-2), waarmee het zich een goede uitgangspositie verschafte voor de return. Dinsdag is de terugwedstrijd in Amsterdam.

Ja, daar was Ajax weer terug op het podium dat de club en de supporters vorig seizoen zoveel vreugde had geschonken. Vers nog zijn de herinneringen aan de vorige voetbaljaargang, waarin Ajax afrekende met Real Madrid (achtste finale) en Juventus (kwartfinale), voordat het in de halve finale strandde tegen Tottenham Hotspur.

Valt dat succes, zonder de vertrokken Frenkie de Jong (FC Barcelona), De Ligt (Juventus) en Schöne (Genoa), te herhalen? Dat is de vraag. Ten Hag was zelf de eerste om de verwachtingen te temperen in de aanloop naar het duel in Thessaloniki. Hij wees op de randvoorwaarden waar Ajax telkens weer aan moet voldoen, zoals discipline, scherpte en strijd leveren. En, ook dat: er is wat geluk nodig.

Ten Hag trachtte zijn elftal voor het eerste Europese optreden van dit seizoen de benodigde handvatten te bieden, wat volgens hem nodig is in deze prille fase. De coach voerde slechts één mutatie door ten opzichte van de seizoensopening bij Vitesse, waar Ajax zaterdag niet verder kwam dan een gelijkspel (2-2). Mazraoui nam op het middenveld de plek in van nieuweling Marin (Standard Luik).

Status

Dat de status van Ajax door de recente successen in Europa veranderd is, bleek wel in de openingsfase van het duel in het warme Thessaloniki. PAOK, de ongeslagen kampioen van Griekenland, zakte ver terug tegen de Nederlandse titelhouder. Die nederigheid brak de thuisclub al vroeg op. Giannoullis werkte na tien minuten een strak aangesneden vrije trap van Ziyech achter zijn eigen doelman.

Leerzaam was het kwartier voor rust, een fase die Ten Hag, geprezen als structuurdenker, toch met vertwijfeling moet hebben bekeken. Natuurlijk, er zijn verzachtende omstandigheden, zoals een nog onvoldoende ingespeeld elftal en spelers die nog allesbehalve fit zijn, maar de vrijheid die Akpom genoot bij de gelijkmaker en, vlak voor rust, het doelpunt van de Braziliaan Léo Matos (waarbij Veltman zich in de lucht liet aftroeven na een vrije trap van oud-Feyenoorder Biseswar) toonden even het broze karakter van de Ajax-defensie. “In die fase was de afstemming niet goed”, stelde Ten Hag na afloop bij Ziggo Sport. “Defensief hadden we niet de goede pressing.”

Maar er vielen meer kanttekeningen te plaatsen bij het spel van Ajax - kanttekeningen die verder gaan dan de opbouwfase waarin het elftal verkeert. Ziyech, kort na rust dichtbij de gelijkmaker, wisselde als vanouds goede momenten af met slordig balverlies. Die grilligheid maakt Ajax kwetsbaar in de omschakeling. Ook de spitspositie baart zorgen. Dolberg, na een half uur gewisseld vanwege een blessure, zoekt nog altijd naar zijn goede vorm. Huntelaar, de vervanger van Dolberg, was na bijna een uur spelen de gelukkige maker van de 2-2. Hij kreeg de bal tegen zich aan geschoten door de uitverdedigende Varela.

Prima resultaat

Aangenaam was het vervolg. Ajax had daarin voortdurend een overwicht in het zinderende Toumba-stadion. Van de Beek, die in de belangstelling staat van Real Madrid, schoot voorlangs en invaller Marin zag zijn vrije trap ternauwernood gekeerd, maar tot doelpunten kwam het niet meer. “2-2 is een prima resultaat”, vond Ten Hag. “Maar het is nog niet gelopen. We zullen ons verder moeten verbeteren.”

Als Ajax de return tegen PAOK Saloniki overleeft, dan wachten de play-offs om plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. De tegenstander daarin is de winnaar van het tweeluik tussen het Cypriotische APOEL Nicosia en Qarabag uit Azerbeidzjan.

Lees ook:

Zo simpel is het niet voor Ajax

Het publiek verwacht veel van Ajax, dat het vorig jaar geweldig deed. Ook volgens veel media zal Ajax dit seizoen ‘wel even kampioen worden.’ Ten Hag is realistischer. En de spelers ook.