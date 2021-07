Air France-KLM (en met name KLM) ziet lichtpuntjes ondanks een verlies van 1,5 miljard euro

Het was weer een periode vol onvoorspelbaarheid, zo blikt KLM-topman Pieter Elbers terug op het tweede kwartaal van 2021. Wat desondanks heel goed te voorspellen was: opnieuw rode cijfers voor KLM. De luchtvaartmaatschappij sloot het kwartaal af met een verlies van 185 miljoen euro. “De eerste tekenen van herstel zijn duidelijk zichtbaar”, zei Elbers.

Dat blijkt ook uit de cijfers. In het eerste kwartaal van 2021 was het verlies van KLM groter, waarmee dat voor het eerste halfjaar uitkomt op 522 miljoen. En dat is alweer een stuk lager dan in het voor KLM rampzalige eerste halfjaar van 2020, toen 768 miljoen euro verlies werd geleden.

Daarmee lijkt KLM op zichzelf de weg omhoog al sneller ingeslagen te zijn dan het concern Air France-KLM als geheel. Dat boekte in het tweede kwartaal bijna anderhalf miljard euro verlies, bijna net zoveel als in het eerste kwartaal.

Het weer geeft hoop

Toch ziet ook Steven Zaat, financieel topman van het concern, licht aan het einde van de tunnel. In het lopende derde kwartaal zit er volgens hem zelfs alweer een winst in – hoewel daar dan nog wel belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen vanaf moeten. Ook het weer geeft hem hoop: de regen in Frankrijk zal veel mensen er misschien toe brengen toch nog een zonvakantie per vliegtuig te boeken.

De zomermaanden juli en augustus zijn belangrijk voor Air France-KLM. Het concern vliegt naar verwachting op 60 tot 70 procent van de capaciteit van voor de pandemie. Veel hangt verder af van Washington. De Verenigde Staten blijven nog gesloten voor Europese passagiers en daar lijdt het netwerk van Air France-KLM onder. De strijd tegen het coronavirus in de VS schiet niet op, omdat veel Amerikanen weigeren zich te laten vaccineren.

In de maanden april, mei en juni vervoerden Air France, KLM en dochterondernemingen als Transavia 7 miljoen passagiers, ruim vijf keer zo veel als een jaar eerder, toen het internationale vliegverkeer zo goed als stil lag. Maar vergeleken met dezelfde periode in 2019, toen nog niemand van Covid-19 had gehoord, vervoerde het luchtvaartconcern ruim de helft minder. Ondanks versoepelingen van coronamaatregelen nemen nog altijd veel minder passagiers het vliegtuig dan voor de pandemie.

Nieuw steunpakket

Intussen lopen er nog steeds gesprekken over overheidssteun voor KLM. Vorig jaar kreeg het concern al steun van de Franse en Nederlandse regering, samen voor 10,4 miljard aan leningen en garanties, en afgelopen voorjaar kwam daar nog extra Franse steun bij voor Air France, 4 miljard euro.

KLM wachtte nog met het afsluiten van een deal over extra steun, om zo lang mogelijk de beperkende voorwaarden te ontlopen die de Europese Commissie daar waarschijnlijk aan verbindt. Maar volgens financieel topman Zaat zijn de signalen over een akkoord over een nieuw steunpakket nu dan toch hoopvol.

