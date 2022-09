Ahmed, Mohammed en Bagi sliepen dagenlang buiten in Ter Apel. ‘Het was chaotisch, niemand wist wat er gebeurde’

Gedurende de hele zomer sliepen asielzoekers buiten in Ter Apel. Op het hoogtepunt zo’n zevenhonderd per dag. De regering blijkt niet in staat de opvangcrisis het hoofd te bieden. Een terugblik op de afgelopen weken door de ogen van een aantal buitenslapers.

“Tien dagen heb ik hier buiten geslapen, een bizarre situatie”, zegt Ahmed, terwijl hij de hand schudt van koning Willem-Alexander voor het lege tentenkamp in Ter Apel. De koning bezocht het kamp afgelopen donderdag om vluchtelingen een hart onder riem te steken. Hij knikt vriendelijk en vraagt waar Ahmed vandaan komt. “Syrië, wij komen uit Syrië”, antwoordt deze en hij wijst op zijn vriend Mohammed.

De mannen lachen hun witte tanden bloot. De zon schijnt en het ergste in Ter Apel lijkt achter de rug. Ahmed zegt, leunend tegen het dranghek voor het aanmeldcentrum, dat hij voorlopig zo min mogelijk wil denken aan zijn angstige nachten in de buitenlucht. “Dit moeten we zo snel mogelijk vergeten. Ik sliep altijd met mijn hand op mijn zak, zodat niemand mijn telefoon en geld kon stelen.” Hij neemt een slokje koffie, het enige dat hem ’s ochtends echt wakker krijgt en dat hij weken nergens kon vinden in het tentenkamp. “Het was chaotisch. Er waren zoveel nationaliteiten, zoveel mensen die ik niet kon verstaan.” Hij wrijft met zijn voet over het dorre gras. “En niemand wist wat er gebeurde.”

Tenten opbouwen en weer afbreken

Terug naar dinsdag 16 augustus. Mokasa David (46) is opgelucht op het moment dat hij net als tweehonderd andere vluchtelingen een blauw tentje krijgt. Samen met een Oegandese vriend zet hij ’m op bij een stukje zand aan de rand van het kamp. Het is geen moeilijke klus, de tentjes vouwen zichzelf uit. Razendsnel staan er tweehonderd nieuwe onderkomens die een ondernemer met behulp van een crowdfunding-actie doneerde. David noemt het een ‘mooi gebaar van de Nederlanders’.

Maar de nieuwe luxe is van korte duur. Vlak voor zijn neus ziet David een vechtpartij ontstaan als hij zit te wachten tot hij en zijn vriend slaperig worden. “Ik bleef uit de buurt, dat is volgens mij het verstandigst, dus ik weet niet zo goed wat er precies gebeurde”, vertelt hij deze week in het bijna lege vluchtelingenkamp in Ter Apel.

“Er snelde een politieauto naar het zanderige gedeelte van het veld, ze haalden iedereen uit elkaar”, zegt David. Er blijkt iemand neergestoken, vermoedelijk met een tentharing. “Ik snap dat gevluchte mensen boos kunnen worden, maar het helpt niemand.” De politie besluit dat iedereen de net opgezette tenten weer in moet leveren. Teleurgesteld breekt David zijn tentje af, het invouwen is iets lastiger dan het opgooien, maar uiteindelijk overhandigt hij het pakketje aan de politie.

“Ik begreep het besluit”, zegt David. “De autoriteiten zijn hier voor onze veiligheid.” Op zijn beige broek en nette schoenen zitten nauwelijks vlekken, de knoopjes van zijn zwart-rode polo zijn allemaal dichtgeknoopt. In Oeganda onderhield David lange tijd eucalyptusbomen in een aangeplant bos, daarna maakte hij zijn middelbare school en universiteit af. In vloeiend Engels vertelt hij over zijn nacht zonder tent. “Ik ben een vluchteling en geen popster. Ik verwachtte heus geen groots onthaal in Nederland.” Hij is even stil. “Al had ik die nacht wel liever een tentje gehad, het was koud en ik was bang.”

Wekenlang zonder douche

In de dagen na het tentincident wordt het steeds drukker in Ter Apel. Sommige nachten slapen er volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wel zevenhonderd mannen buiten. Er is te weinig water en medische zorg. De vluchtelingen kunnen wekenlang niet douchen.

Vanwege het lange wachten ontstaan er steeds meer opstootjes. Als twee mannen in de buurt van de dixi’s bijna beginnen te vechten, springt Ahmet Bagi (21), een Koerdische jongen uit Turkije, tussenbeide. Ophouden nu, gebaart hij met zijn armen. Als de jongens kalmeren, loopt hij snel weg, weg van de geur van toiletten die dagen achtereen niet zijn schoongemaakt.

De jonge Bagi werpt zich na een verblijf van tien dagen in het kamp op als leider. Hij draagt zorg voor een grotere groep Turkse mannen, die hem ‘de manager’ noemen, omdat Bagi zichzelf Nederlands heeft geleerd met een woordenboek en YouTube. Met zijn tienen delen ze een opgooitent, die Bagi stiekem heeft gehouden.

Het AzG in Nederland

Samen zitten ze dagenlang voor het kleine tentenkamp. Ze roken en drinken thee die ze hebben gezet met een meegebrachte waterkoker. Een doormidden gesneden flesje dient als twee kopjes. Om elkaar van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te houden hebben de mannen, net als veel andere groepjes vluchtelingen, een WhatsApp-groep aangemaakt. Er is weinig te melden. Niemand weet wanneer ze door de hekken van het aanmeldcentrum mogen. Ze zien bijna nooit iemand van het COA. Als de vluchtelingen wel iemand te spreken krijgen, blijkt de medewerker weinig informatie te hebben. Ondertussen blijven er bussen komen met nieuwe mensen.

De situatie wordt onhoudbaar. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) besluit op donderdag 25 augustus een hospitaal op wielen te openen, om medische en psychologische hulp te bieden aan de vluchtelingen. Het is de eerste keer dat AzG in Nederland werkt. Die dag worden, onder leiding van een AzG-arts, twee mensen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In een paar dagen tijd helpen ze honderden vluchtelingen.

Regen en een bus naar een hostel

Op de avond van vrijdag 26 augustus regent het hard in Ter Apel. De mannen, die nog steeds voor het hek wachten, gebruiken hun dekentjes als bescherming tegen de regen. Sommigen hebben de doeken als tulband om hun hoofd geknoopt.

Plots klimt er een politievrouw op het hek. “Iedereen die nu zijn spullen pakt, mag vanavond in een hotel slapen”, zegt ze in het Arabisch. Er barst een luid gejuich uit. De mannen fluiten op hun vingers, dansen met hun armen in de lucht. Rond 21.30 uur rijdt een stoet met bussen het terrein op. Ze brengen de vluchtelingen tijdelijk naar Groningen, Stadskanaal-Zuidbroek, Almere en Utrecht. Mohammed en Ahmed uit Syrië zijn blij: eindelijk mogen ze in een echt bed slapen. Ze komen in een hostel terecht. Ze weten niet precies waar.

Zondag 28 augustus: net in Ter Apel aangekomen asielzoekers worden met bussen naar opvanglocaties in de buurt zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Beeld Kees van de Veen

Niet iedereen is opgelucht. De evacuatie betekent ook dat het kamp wordt opgeheven. De structuur valt weg. Voor Bagi, de manager van de Koerdisch-Turkse vluchtelingen, is dat moeilijk. “Het aanbod van een douche klonk goed, maar ik had die tent en wilde eigenlijk niet weg”, legde hij later uit. Maar op die avond twijfelt hij, net als veel anderen, of hij wel in de bus moet stappen. Hoe moet hij Ter Apel ooit weer bereiken? Noodzakelijk, want daar staat het enige aanmeldcentrum van Nederland. Maar onder druk van het COA gaat uiteindelijk bijna iedereen mee.

“Dat was de juiste keuze”, lacht Bagi vijf dagen later, als hij voor het aanmeldcentrum staat. ‘Zijn’ bus reed naar Groningen. “Na een warme douche durfde ik eindelijk kleding aan te trekken die niet vies mag worden.” Hij plukt aan zijn blauw-oranje trainingspak van de voetbalclub Paris Saint-Germain.

Demonstranten in Apeldoorn

Diezelfde vrijdag 26 augustus zit de Oegandese David dan al een dag in Apeldoorn. Op donderdagavond stopt er een bus om vrouwen en kinderen op te halen. Hij heeft geluk: hij en een vriend mogen ook mee. David twijfelt geen seconde. Hij vertrouwt het COA-personeel en stapt meteen in.

Hij krijgt goed te eten, een douche en een bed in een sporthal. Maar slapen lukt niet. “Dezelfde vraag bleef maar door mijn hoofd tollen”, vertelt hij later als hij weer terug is in Ter Apel. “Hoe moest het nu verder met mijn asielaanvraag in Ter Apel?”

Hij stopt met vertellen. Een man met een baard rent de weg op bij het azc. In zijn handen houdt hij een witte vlag. “Hij is in paniek”, zegt David, wijzend naar de man, die nu staat te zwaaien met de vlag. Er ontstaat een kleine file. Na kort overleg tillen vier politieagenten de verwarde man op. Rustig brengen ze hem naar de zijkant van de weg.

Een man loopt de autoweg N366 op om aandacht te vragen en wordt vrij snel door politie en handhavers van de weg gehaald. Beeld Kees van de Veen

“Dit zou in Oeganda nooit zo vredelievend gaan”, zegt David. “Daar zou de politie meteen zijn gaan slaan.” Hij kijkt even naar de agenten die proberen te praten met de man, die zich op zijn zij heeft gedraaid, en gaat dan weer verder met zijn verhaal.

“Op zondagavond verzamelde zich een groep demonstranten voor de sporthal in Apeldoorn, waar mijn vriend en ik zaten te eten”, vertelt hij. Ze protesteren tegen de komst van de vluchtelingen. Drie uur lang zitten David en zijn vriend aan tafel. Ze mogen van de politie het pand niet verlaten.

Tijdens die uren voelt David zich schuldig. Hij loopt door de sporthal naar een vrijwilliger om te vragen of het wel goed met haar gaat. Ze loopt toch geen gevaar doordat hij in Apeldoorn is? De vrouw stelt hem gerust, vertelt hij later. “Ze zei dat ze door de achteruitgang naar buiten zou gaan.”

Toch voelt David zich een ongenode gast. “Ik was blij dat we de dag erna terug konden naar Ter Apel. Er mag niemand in de problemen komen door mijn aanwezigheid in Nederland.” Bijna gehaast vervolgt hij: “Maar ik heb geen ander thuis en wil hier alleen maar veilig zijn”.

Nooit aan de beurt

Op zondagochtend 28 augustus stappen de Syrische Mohammed en Ahmed uit een witte bus. Ze zijn na twee nachten in het hostel weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum. Bij aankomst moeten ze hun aanmeldbrief aan een medewerker van het COA geven. Die briefjes worden, zo legt de medewerker uit, op volgorde van aankomst gelegd, zodat de eerste buitenslapers ook als eerste door het hek van het aanmeldcentrum mogen.

Mohammed en Ahmed doen wat hun gezegd wordt, ook al zijn ze sceptisch. Het COA hanteerde eerst een ander systeem; het werkte met grijze, gele en groene bandjes en probeerde bij te houden wie wanneer naar binnen mocht. “Dat werkte niet”, blikt Ahmed terug, nog steeds leunend tegen het hek. “Er kwam nooit iemand aan de beurt.”

Zaterdagmiddag komt daar eindelijk verandering in. Er klimt een jonge jongen, ook een vluchteling, op het hek van het aanmeldcentrum. Hij roept namen om van mensen die naar binnen mogen. Zodra hij staat, stormen de mannen naar het hek. Elke keer als er een naam klinkt, begint iedereen te schreeuwen, totdat de persoon in kwestie zich meldt.

Een dag later, op zondag, klinkt het ‘Mohammed’. En iets later ‘Ahmed’. De twee dringen zich door de groep jongens die voor het hek staan. Aan de andere kant van de poort krijgen ze een groen sleutelkoord met daarop in witte letters www.mycoa.nl. Ook krijgen ze een eigen kamer.

Geen foute antwoorden

Dinsdagnacht, 30 augustus, liggen Ahmed en Mohammed wakker. In Ahmeds kamer kletsen ze over hun toekomst, waar ze nu eindelijk over na kunnen denken. Ze spreken af elkaar te helpen. Mohammed had een textielbedrijf in Syrië en Ahmed studeerde marketing. Samen kunnen ze een bedrijfje beginnen, een autowasstraat misschien.

David uit Oeganda ligt dan al te slapen. Ook hij is toegelaten tot het azc in Ter Apel en heeft inmiddels een bed in een hokje in een van de hallen. Laat opblijven doet hij nooit, omdat hij fris wil zijn voor de volgende dag. “Ik wil geen afspraak met het COA missen en al helemaal geen foute antwoorden geven tijdens een gesprek”, zegt David. “Met geduld en goed gedrag zal ik asiel krijgen.”

De Turkse Bagi lijkt zich minder druk te maken over wat er komen gaat. Na de moeilijke weken zwaait hij op woensdag 31 augustus trots met een kamersleutel. Nummer 806-4 staat erop. Om hem heen hangen zijn Koerdische vrienden. Een van hen heeft een Turks-Nederlands woordenboek in zijn handen, Bagi helpt hem met Nederlands leren. De manager is een beetje ziek, lacht een van de mannen en wrijft Bagi over zijn rug. “Ik heb iets te veel ’s avonds buiten gehangen nadat ik al had gedoucht”, legt Bagi uit. Maar hij kon niet anders, vindt hij. “Ik moest even praten met de mannen die nog niet binnen zijn.” Hij kijkt op zijn horloge, etenstijd, ziet-ie. “Kom”, zegt hij resoluut tegen zijn vrienden. “We gaan terug.”

Dit verhaal is gebaseerd op meerdere gesprekken met vluchtelingen in Ter Apel. De twee Syrische jongens Ahmed en Mohammed willen in afwachting van hun interview bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet met hun achternaam in de krant. Ze denken dat bepaalde uitspraken invloed op hun asielaanvraag kunnen hebben. Hun gegevens zijn bij de hoofdredactie bekend.

