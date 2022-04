Agressief gedrag van demente bewoners trekt zware wissel op zorgpersoneel verpleeghuizen

Ouderen met dementie die personeel in de borsten of billen knijpen, schelden of zich fysiek en verbaal verzetten tijdens de verzorging, het komt voort uit ‘onbegrepen gedrag’. Slechts een op de vier verzorgenden en verpleegkundigen heeft tijd om dit soort gedrag te doorgronden en te begeleiden, zo blijkt uit een onderzoek van het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

De minister van langdurige zorg en sport, Conny Helder, zegt in een reactie op het onderzoek dat zorgorganisaties hun medewerkers voldoende ruimte moeten geven om kennis en expertise op te doen rond dit onbegrepen gedrag. “Zorgmedewerkers die de juiste kennis en expertise bezitten en goed uitgerust zijn om zorg te verlenen aan deze mensen, kunnen de cliënten beter verzorgen en er zo voor zorgen dat onbegrepen gedrag minder vaak voorkomt. Dat is goed voor de cliënt én voor de medewerkers”, aldus de minister.

Uit het onderzoek van Pointer blijkt ook dat drie op de vier verzorgenden en verpleegkundigen de afgelopen jaren te maken hebben gehad met fysiek of verbaal geweld. Niet verwonderlijk, het gedrag hoort bij het ziektebeeld. Maar het trekt een zware wissel op het zorgpersoneel. Dat kan ertoe leiden dat zorgmedewerkers sneller naar medicatie voor hun cliënten grijpen.

Medicatie om te verdoven

Er zijn richtlijnen om onder bepaalde omstandigheden medicijnen als slaapmiddelen en antipsychotica voor te schrijven. Al moet personeel eerst proberen het gedrag op een andere manieren te beïnvloeden. Dat lijkt te werken. Uit cijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat het gebruik van medicatie door deze aanpak in verpleeghuizen in de laatste decennia is gedaald, maar die daling vlakt wel af.

Medicatie geven is eigenlijk niet meer dan verdoven, en daarom is het gebruik van de pillen omstreden. Ook omdat er bijwerkingen zijn. V&VN-bestuurslid Jaap Kappert – zelf werkzaam als verpleegkundig specialist in een verpleeghuis – is dan ook blij dat minister Helder inzet op minder psychofarmaca en meer wil investeren in de ontwikkeling en scholing van verpleegkundigen en verzorgenden. “Mooi om te zien dat minister Helder dat belang onderschrijft. Het geld uit het opleidingsakkoord voor deze sector zou juist in deze ontwikkeling gestoken moeten worden.”

Lees ook:

We moeten wat doen met onze kennis over dementie

Columnist Bert Keizer over films over dementie. “Wat deze films hernieuwd duidelijk maken is hoe ellendig dementie is. Ik zou bijna zeggen: dat weten we nou wel, maar wat gaan we doen met deze kennis? De dood toegankelijker maken? Is dat alles?”