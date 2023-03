Advocaten kroongetuige Nabil B. zijn ziedend op het OM: ‘Niemand wordt op zijn fouten afgerekend’

De top van het Openbaar Ministerie (OM) is incompetent, heeft geen zelfreflectie en dekt fouten het liefst af. Het zijn keiharde kwalificaties die advocaten Onno de Jong en Peter Schouten bezigen. De mannen zijn ziedend. Het OM heeft volgens hen namelijk helemaal niets geleerd van een vernietigend rapport over drie liquidaties.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schreef deze week onder meer dat het OM grote steken heeft laten vallen in de beveiliging van journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B. Zij waren alle drie op enige wijze verbonden met Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, en van wie De Jong en Schouten momenteel de advocaten zijn. Ondanks de kritiek is OM-baas Gerrit van der Burg niet van zins op te stappen.

U eist nu zijn vertrek. Wat steekt u zo?

Schouten: “Hij lachte bij Nieuwsuur bijna letterlijk alle kritiek van de OVV weg. De drie moorden zouden niet te voorkomen zijn geweest, omdat ze haast onvoorstelbaar bruut waren. Maar dat is lariekoek.”

De Jong: “Er waren wel degelijk aanwijzingen, die werden alleen niet gedeeld. Zijn reactie is zo ontzettend pijnlijk. Het OVV is een gerespecteerde onderzoeksinstantie. Dat je dan nóg niet in de spiegel durft te kijken, is echt onbestaanbaar. Het OM geeft de nabestaanden nog een trap na.”

Schouten: “Iets soortgelijks zagen we ook al na de eerste moord [op Reduan B., de broer van de kroongetuige, red.]. Het OM wees direct naar het slachtoffer: die wilde immers geen beveiliging, beweerde het OM. Hij was nog niet koud of hij kreeg al de schuld.”

De hele werkwijze van het OM moet veranderen, zegt de OVV. Helpt het dan om één poppetje de laan uit te sturen?

De Jong: “Dat weten we niet. Misschien komen er wel andere incompetente mensen voor in de plaats. Maar één ding is duidelijk: we zullen het moeten proberen. Want de mensen die er nu zitten, hebben een totaal gebrek aan zelfreflectie. Ze nemen geen verantwoordelijkheid en kiezen ervoor om fouten af te dekken. Dus wat we wel zeker weten, is dat er met deze mensen geen verandering komt.”

Schouten: “Het verbaast me dat deze vraag zo vaak naar voren komt. Als ik een blunder bega, dan word ik als advocaat van het tableau geschrapt. En een arts die drie fatale fouten maakt, wordt ook weggestuurd. Ondertussen wordt er bij het OM niemand op zijn fouten afgerekend. Niets heeft consequenties! Een dode is daar de normaalste zaak van de wereld.”

U klinkt meer dan alleen professioneel verontwaardigd.

Schouten: “Onno en ik leveren een strijd om het systeem te verbeteren, en dat is ons werk. Maar we voelen ook de plicht om het werk van Peter R. de Vries voort te zetten. Hij stond dichtbij ons. We hebben keer op keer informatie aangeleverd waaruit bleek dat hij gevaar liep, en toch heeft dat niet geleid tot de juiste beslissingen om zijn moord te voorkomen. Ik vind het niet erg om ook die emotie te tonen.”

U wordt zelf ook beveiligd. Heeft u daar nog vertrouwen in, nu blijkt dat het ook mis kan gaan?

De Jong: “We worden beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Ik heb het volste vertrouwen in onze beveiligers.”

Schouten: “Dat klopt. Ze zijn alert, staan altijd aan. Maar toch zijn er incidenten waaruit dezelfde communicatiefouten blijken die ook in het OVV-rapport worden aangestipt. Ik kan en mag daar geen voorbeelden van geven, want dat is gevaarlijk.”

De Jong: “In brede zin kun je zeggen: de informatie-uitwisseling tussen de verschillende diensten moet nog altijd beter.”

Reactie Openbaar Ministerie Het Openbaar Ministerie wil niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen van advocaten De Jong en Schouten, maar verwijst terug naar een eerdere reactie op het OVV-rapport. Daarin stelt het OM dat er lessen zijn te trekken uit het rapport, en dat het de aanbevelingen van de onderzoeksraad onderschrijft. “Het OM heeft alles in het werk gesteld om deze golf van ongekend geweld te keren. Terugkijkend kan de conclusie worden getrokken dat het stelsel Bewaken en Beveiligen niet was toegerust op deze vorm van excessief geweld.”

Lees ook:

Dreigementen tegen Peter R. de Vries en Derk Wiersum bereikten hun beveiligers niet

Doordat justitie en beveiligingsdiensten niet met elkaar praatten, kwamen de levens van Peter R. de Vries, Derk Wiersum en Redouan B. in gevaar.