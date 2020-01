Advocaat vader Ruinerwold overweegt juridische stappen om boek tegen te houden

Op 15 oktober ontdekte de politie in een afgelegen boerderij in Ruinerwold een gezin dat negen jaar volledig afgesloten van de buitenwereld leefde. De vader van het gezin werd aangehouden en wordt verdacht van vrijheidsberoving (net als boerderijhuurder Josef B.) - en mishandeling van zijn negen kinderen en van het seksueel misbruiken van twee van zijn drie oudste kinderen, die niet (meer) in de boerderij woonden. Ook worden Van D. en B. verdacht van witwassen.

Het boek verschijnt precies drie maanden nadat het gezin werd gevonden en vlak voor het strafproces tegen Van D., dat dinsdag begint. Dit tot ergernis van advocaat Robert Snorn, die vindt dat het niet zo kan zijn dat er al een boek ligt waarin Van D. fors wordt beschuldigd, zonder dat een rechter naar de verdenkingen tegen Van D. heeft gekeken. “Dat boek is geschreven op volstrekt onvolledige informatie en schadelijk voor mijn cliënt”, zegt hij tegen het Dagblad van het Noorden. Snorn vreest dat de uitgave schadelijk is voor de strafzaak en onderzoekt of hij de publicatie daarom kan tegenhouden.

Op basis van ‘uniek materiaal en duizenden documenten’ geven de twee auteurs naar eigen zeggen een ‘onthullende blik op het leven van de bioboer annex psycholoog die een eigen religie stichtte, zijn kinderen en volgelingen mishandelde en vrouwen in zijn netten verstrikte.’

Strafdossier gelekt

In een voorpublicatie van het boek, donderdag in De Telegraaf, staat dat Van D. geesten uitdreef bij zijn kinderen en daarbij een ‘spiritueel zwaard’ gebruikte. De kinderen zouden regelmatig buiten bewustzijn zijn geraakt tijdens de kastijding.

De journalisten hebben de beschikking over (een deel van) het strafdossier in de zaak Ruinerwold. Hierin zitten getuigenverklaringen van een aantal kinderen, bleek eerder in een publicatie in De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie besloot een rijksrechercheonderzoek in te stellen tegen het lekken van het strafdossier. Het lekken van het dossier noemde advocaat Snorn eerder ‘schandalig en treurig.’

Van D. kan zelf niet reageren op de beschuldigingen. De verdachte had drie jaar geleden een beroerte en is zijn spraakvermogen kwijt. Onduidelijk is of Van D. een verklaring heeft afgelegd, dat blijkt dinsdag op de zitting in de rechtbank in Assen. De vader is daar zelf niet bij aanwezig, hij ligt in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Josef B. is dinsdag wel aanwezig, net als kinderen van Van D. Hoeveel kinderen komen is echter onbekend. Voor hen is een aparte ruimte ingericht.

Lees ook:

Buren Ruinerwold: ‘Noaberschap is ook: andermans levensstijl respecteren’

Hoe kan een gezin negen jaar volledig ondergedoken leven op het Drentse platteland zonder dat een van de buren dat in de gaten heeft? ‘Noaberschap is ook leven en laten leven.’