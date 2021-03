Actiegroepen richten op Landelijke Opschoondag hun peilen op plastic verpakkingen van fabrikant Mars

Naar schatting duizenden vrijwilligers zullen zaterdag, op de Landelijke Opschoondag, in hun buurt zwerfafval rapen. Aan hen doen de Plastic Soup Surfer, de activist Merijn Tinga die aandacht vraagt voor plasticvervuiling, en zwerfafvalactivist (‘Zwerfinator’) Dirk Groot een oproep: maak een foto van iedere gevonden wikkel van een snoepreep, in het bijzonder van merken als Snickers, Bounty en Twix. De activisten willen deze foto’s aanbieden aan snoepfabrikant Mars en het bedrijf ertoe bewegen de plastic wikkels te vervangen door papieren verpakkingen.

De Landelijke Opschoondag is een initiatief van de Stichting Nederland Schoon, die is opgericht door de verpakkende industrie met als doel “de houding en het gedrag van Nederlanders ten opzichte van zwerfafval te beïnvloeden”.

Volgens activisten als Groot en Tinga leggen de bedrijven hiermee de verantwoordelijkheid voor zwerfafval te eenzijdig bij de consument. Die wordt aangespoord om bijvoorbeeld frisdrankblikjes uit de natuur te halen, terwijl de fabrikanten ondertussen de invoering van statiegeld op blikjes (wat ervoor zorgt dat die niet weggegooid worden) lange tijd tegenhielden.

Bedrijven aanspreken

Dirkmaat en Tinga zijn er daarom toe overgegaan om individuele bedrijven aan te spreken op de aanwezigheid van hun verpakkingen in het zwerfafval in de natuur. Dat leidde er al toe dat de keelpastilles van Anta Flu een nieuwe, papieren verpakking kregen.

Omdat wikkels van snoeprepen tot het meest aangetroffen zwerfafval behoren, richten de activisten zich nu op fabrikant Mars. Die heeft weliswaar als doel geformuleerd om in 2025 alleen nog recyclebare verpakkingen te gebruiken, maar volgens Zwerfinator Dirkmaat en Plastic Soup Surfer Tinga gaat de inspanning van het bedrijf niet verder dan het wettelijk minimum en belanden er jaarlijks 1 tot 10 miljoen reepwikkels in de natuur. Wie er tijdens de Landelijke Opschoondag een aantreft kan een foto uploaden in de app Plastic Avengers.

Mars is inmiddels in Duitsland begonnen met een – kleinschalige – proef met papieren snoepverpakkingen. Dit vergt volgens het bedrijf ‘hoge investeringen’.

Lees ook:

Nederland zit binnen, maar buiten zwerft nog evenveel troep. Margreet gaat het met haar grijpstok te lijf.

Het land is gesloten. Hoe brengen Nederlanders de lockdown door? Margreet Aartsen raapt mondkapjes van straat.