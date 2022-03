Accijns op benzine gaat al vanaf 1 april omlaag

Op deze manier hoopt de regering iets te doen aan het verlies aan koopkracht. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen rap opgelopen, wat met name aan de pomp nu al te merken is. De adviesprijs voor een liter E95 lag vrijdagochtend rond de 2,50 euro – zo’n 25 procent hoger dan begin dit jaar.

De prijs voor benzine bestaat nu voor ongeveer de helft uit belastingen, waaronder accijns. Deze wordt per 1 april met 17 cent verlaagd per liter loodvrije benzine, voor diesel gaat de accijns 11 cent omlaag.

800 euro voor de energierekening

Donderdag werd al bekend dat het kabinet iets wil ondernemen om het verlies aan koopkracht te dempen, alleen lag toen nog op tafel pas per 1 juli de benzineprijs te verlagen. Zojuist, na de minsterraad, werd bekend dat het kabinet die datum naar voren wil halen. Ook gaat de btw op energie van het hoge (21 procent) naar het lage tarief van 9 procent.

Ook de btw op de energierekening wordt verlaagd – wel per 1 juli. Mensen met lage inkomens krijgen 800 euro voor de energierekening, in plaats van de 200 die eerder was toegezegd. “Het is belangrijk dat deze mensen zo snel mogelijk hun geld krijgen, zodat ze hun energierekening kunnen betalen”, zei minister Karien van Gennip (sociale zaken) na afloop van de ministerraad. Het kabinet trekt dit jaar in totaal 2,8 miljard euro uit voor koopkrachtherstel.

