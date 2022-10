Abortusverleden van kandidaat kan Republikeinen in november Senaat kosten

Walker heeft geen politieke ervaring, maar werd door de Republikeinse kiezers met grote meerderheid aangewezen om in het strijdperk te treden tegen Raphael Warnock, de Democraat die begin 2021 op het nippertje de zetel in de wacht sleepte – en daarmee de Democraten een krappe, maar politiek kostbare meerderheid bezorgde.

Warnock is behalve senator nog steeds dominee, in de Ebenezer Baptist Church, ooit de standplaats van Martin Luther King. Paradoxaal genoeg hamert juist zijn tegenstander Walker op zijn christelijke geloof. Als uitvloeisel daarvan zegt hij abortus absoluut af te wijzen, zelfs in gevallen waar incest of verkrachting in het spel was.

Maar juist op dat punt dook afgelopen week een groot probleem op voor Walker: hij blijkt in 2009 te hebben betaald voor de abortus van een vrouw met wie hij sinds een jaar een relatie had.

Walker noemde dat meteen een grove, politiek gemotiveerde leugen. Maar de vrouw, die anoniem wilde blijven, toonde verslaggevers de kwitantie van de abortuskliniek, een kort daarna door haar geïncasseerde cheque van Walker voor een iets groter bedrag, en een door hem ondertekende beterschapskaart. Volgens haar had Walker, toen nog ongetrouwd, er sterk op aangedrongen, omdat het ‘niet het goede moment’ was om een kind te krijgen.

Politieke mokerslag

Het abortusstandpunt van elke politicus werd in mei extra belangrijk toen het Hooggerechtshof het landelijke recht op het afbreken van een zwangerschap afschafte. Voortaan mag elke staat het zelf uitmaken, maar zowel Democraten en Republikeinen willen ook proberen bij wet alsnog landelijke regels af te dwingen - wat de Republikeinen betreft een verbod, wat de Democraten betreft juist een herstel van de oude praktijk.

De onthulling over Walker leek daarom een politieke mokerslag te zijn, vooral omdat het ging over een aspirant-politicus die al eerder betrapt was op een kloof tussen zijn standpunten en zijn persoonlijke leven. Walker bekritiseert in zijn campagnetoespraken mannen die kinderen verwekken zonder zich er daarna nog om te bekommeren, maar bleek zelf drie kinderen te hebben bij verschillende vrouwen, met wie hij nauwelijks contact heeft.

De Republikeinse partijtop stond echter pal achter zijn kandidaat, die op de stembiljetten niet meer vervangen mag worden. “Walker heeft deze aantijgingen stellig ontkend”, twitterde senator Lyndsey Graham, “en hij zal de volgende senator van Georgia worden, omdat mensen zullen stemmen voor wat het beste is voor hun gezin.”

Tweede beschuldiging

Maar juist Walkers uitspraken over gezinnen en abortus brachten zijn ex-vriendin ertoe de publiciteit te zoeken. Na een interview met The New York Times kwam ze vrijdag met een nieuwe beschuldiging: ze was twee jaar later weer zwanger geworden, Walker had opnieuw aangedrongen op een abortus, maar toen had ze geweigerd.

De relatie eindigde daarna en ze voedde het kind alleen op. De betrokkenheid van Herschel bij zijn nu tienjarige zoon bleef beperkt tot cadeautjes met verjaardagen en kerst, en een in een rechtszaak afgedwongen maandelijkse toelage.

Ten tijde van zijn relatie met de vrouw – die vanwege haar zoon anoniem wil blijven – was Herschel Walker niet getrouwd. Hij was in 2002 gescheiden van zijn jeugdliefde Cindy Grossman, met wie hij een zoon kreeg die nu 22 jaar is. Christian Walker is bepaald niet links, maar moet niets hebben van de politieke ambities van zijn vader. “Normen en waarden, mensen?”, vroeg hij retorisch op Instagram. “Hij heeft vier kinderen bij vier verschillende vrouwen en was bij nog niet een van hen beschikbaar om op te voeden.” En op Twitter hield hij het, in de geest van het medium, nog wat korter: “Doe toch een condoom om, man.”

Kwaliteit van kandidaten

Of de Republikeinse kiezers in Georgia Walker vanwege zijn persoonlijke misstappen zullen laten vallen, is lang niet zeker. Partijtrouw kan prioriteit krijgen omdat het er net als bij de vorige verkiezingen om zal hangen wie de meerderheid in de Senaat verovert. Maar erg goed voor het enthousiasme bij de achterban, en dus voor de opkomst, zal het niet zijn. Ook in vier andere staten waar de Republikeinen tot voor kort op winst meenden te kunnen rekenen: New Hampshire, Ohio, Arizona en Pennsylvania, lijken de kandidaten te onervaren, te extreem of allebei. In augustus al zei de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, dat de kwaliteit van de kandidaten een Republikeinse machtsovername in de Senaat kan doen mislukken.