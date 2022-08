Aantal legionella-infecties stijgt flink, onder andere door klimaatverandering

Vorig jaar liepen meer mensen een legionella-infectie op dan ooit. Schommelde dat aantal de afgelopen jaren tussen de 450 en 550 infecties per jaar, in 2021 bleken dat er 658. De meeste patiënten belanden met longontsteking in het ziekenhuis, maar sommigen overlijden aan de besmetting. Tien jaar geleden ging het om twintig doden, in 2021 waren het er 31.

Esther Bout (53) is de legionella-infectie, die ze vorig jaar zomer opliep, nog niet te boven. ‘Het was echt traumatisch.’ Lees het interview hier.

De boosdoener is een bacterie die goed gedijt in water met een temperatuur tussen 20 en 50 graden. Als dat warme water vervolgens via druppeltjes in de lucht komt, via bijvoorbeeld douches, kan de bacterie in de longen terechtkomen en daar een ontsteking veroorzaken.

Temperatuurstijging en stortregens

Voor de toename van het aantal infecties is niet één verklaring te geven, zegt Petra Brandsema, epidemioloog bij het RIVM. “Een van de redenen is het veranderende weer, en dan met name de temperatuurstijging in combinatie met stortregens. Door opspattend water in het verkeer, maar ook door verkoeling van kantoorgebouwen komt de bacterie vaker in de lucht terecht. Door de warmte kan die bovendien langer overleven en zich makkelijker verspreiden. Na plensbuien zien we soms een enorme stijging van het aantal besmettingen.” Artsen en laboratoria moeten elke infectie melden aan de GGD.

Andere oorzaken liggen dichter bij huis. Brandsema: “De laatste jaren is een op de 25 besmettingen te herleiden tot het gebruik van bubbelbaden, die steeds populairder zijn geworden. Legionella gedijt goed in zo’n warm bad, daarom moet je jacuzzi’s of hot tubs regelmatig schoonmaken en ontsmetten volgens de gebruiksaanwijzing. Ook apneu-apparaten blijken steeds vaker een haard van infecties, en ook hierbij is onderhoud cruciaal.”

Ouderen lopen meeste risico

In het algemeen lopen ouderen het meeste risico. Dat is ook terug te zien in de stijging van het aantal meldingen. Bovendien zitten meer mannen dan vrouwen in de gevarenzone, en in het bijzonder rokers.

Het werkelijke aantal infecties in Nederland ligt volgens de Stichting Veteranenziekte, die de belangen van patiënten behartigt, beduidend hoger dan de officiële meldingen, omdat niet elke besmetting wordt herkend als legionella.

De patiëntenvereniging vindt dat burgers beter beschermd moeten worden. “In België wordt het publiek meteen gewaarschuwd als een sproei-installatie van een boer meermaals als bron wordt geïdentificeerd”, zegt secretaris Diana Snijder. “In Nederland gebeurt dat niet.”

