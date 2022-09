Aanmeldcentrum in Flevoland van de baan, COA ziet te weinig draagvlak

Dat bevestigt een COA-woordvoerder na berichtgeving door Omroep Flevoland. Het COA heeft signalen ontvangen dat er onvoldoende draagvlak is in de lokale politiek en bij de inwoners voor de komst van een aanmeldcentrum.

Het aanmeldcentrum in Bant zou de locatie in Ter Apel moeten ontlasten en plaats moeten bieden aan 250 tot 300 asielzoekers. Zij zouden tijdelijk moeten verblijven in het nieuwe centrum in Bant, voor zij naar een asielzoekerscentrum zouden gaan.

Ter Apel

Tijdens een informatiebijeenkomst in Bant eerder deze maand gaf een aantal bewoners aan dat de gemeente al genoeg asielzoekers opvangt. Er ligt bijvoorbeeld een bestuursovereenkomst dat er in Noordoostpolder niet meer dan duizend asielzoekers zouden komen. Die wonen al in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest, op loopafstand van de locatie die het COA op het oog had als aanmeldcentrum.

Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met de kavel die het COA heeft gekocht in Bant voor het neerzetten van een nieuw aanmeldcentrum. De COA-woordvoerder zegt dat daarover overlegd zal worden met de gemeente.