Aanmatigende Macron wint debat met Le Pen

Het treffen tussen de twee finalisten van de presidentsverkiezingen duurde bijna drie uur. De conclusie, drie dagen voor de tweede ronde van zondag, is dat Le Pen beter was dan in 2017, toen zij een veelbesproken wanprestatie neerzette.

Het was alleen lang niet genoeg om Macron, die in de peilingen tien tot twaalf punten op haar voor ligt, in de problemen te brengen.

Macron zoekt de aanval

Verrassend was dat niet Le Pen, maar Macron steeds de aanval zocht. Kennelijk was Le Pen, die volgens haar campagneleiding jaren heeft toegeleefd naar deze avond, vooral bezig om hoffelijk en presidentieel over te komen.

Macron was intussen gewoon zichzelf. Dat wil zeggen dat hij duidelijk de meerdere was, zeker als het gaat om de beheersing van de grote economische dossiers. Ook kon hij het niet laten zijn tegenstander af en toe misprijzend aan te kijken of sussend toe te spreken. In het begin van het debat leek hij die neiging nog te kunnen onderdrukken, maar al snel werd de oude, professorale Macron zichtbaar. De Macron die wijst op verkeerde cijfers of andere ongerechtigheden.

Hij is vaak gewezen op deze eigenschap – zo vaak dat waarschuwingen geen indruk meer maken. “Hou op met zeggen dat ik niet arrogant moet zijn”, heeft hij volgens het altijd goed geïnformeerde blad Le Canard Enchaîné bij zijn voorbereiding op het debat gezegd. “Ik heb het nu honderd keer gehoord en ik heb het begrepen. Het is geen yogaklas, ik heb geen gedragscoach nodig. Zoek liever wat treffende argumenten.”

Le Pen heeft van de koopkracht – de grootste zorg van de kiezers – haar grote campagnethema gemaakt. Zij had er veel succes mee, maar de eerste ronde van het debat, die draaide om dit onderwerp, kon zij niet in haar voordeel beslissen. Haar belangrijkste voorstel op dit gebied – een verlaging van de btw op gas, elektriciteit en brandstof tot 5,5 procent, wat elk huishouden 150 à 250 euro moet opleveren – komt ten goede aan iedereen, benadrukte Macron. “Maar u en ik hebben dit helemaal niet nodig.”

‘Rusland is uw bankier’

De eerste grote aanvaring kwam toen de oorlog in Oekraïne werd aangesneden. Macron wees Le Pen erop dat de nog steeds niet afbetaalde Russische lening, die zij afsloot om haar campagne voor 2017 te betalen, een politieke deal was, waar ook het Kremlin bij betrokken moet zijn geweest.

“Als u met Rusland spreekt, onderhoudt u zich met uw bankier”, zei Macron tegen Le Pen, die haar glimlach uit het begin kwijt was. “U bent afhankelijk van meneer Poetin. U kunt niet op voet van gelijkheid met hem spreken, want uw belangen zijn verbonden met die van hem.”

Nadat Macron ook had herinnerd aan haar steun voor het Sputnik-vaccin tijdens de pandemie, klonk het verweer van Le Pen erg zwak. Zij riposteerde dat Macron de Russische president Poetin heeft ontvangen op zijn vakantieverblijf in Fort Brégançon.

‘Een recept voor burgeroorlog’

Le Pen raakte ook in de problemen met haar voorstel om de hoofddoek in de openbare ruimte te verbieden, omdat het een islamistisch uniform zou zijn. “Een recept voor burgeroorlog”, volgens Macron. “U verwart verschillende zaken. De hoofddoek is een religieus teken. Het is in Frankrijk verboden op school, want daar wordt het geweten van kinderen gevormd, maar natuurlijk niet op straat.”

Even later, toen de sluiting van de kerncentrale Fessenheim in 2020 aan de orde kwam, liet Le Pen een grote kans om Macron in het nauw te drijven voorbijgaan. Macron sloot de centrale in de Elzas, pal aan de Rijn, op verzoek van de toenmalige bondskanselier Merkel. Er mankeerde echter niets aan de centrale, die nog vele jaren van groot nut had kunnen zijn. Macron wachtte bovendien vijf jaar met zijn aankondiging om nieuwe centrales te bouwen en zo te breken met het afbouwbeleid dat zijn voorganger Hollande had ingezet.

Grootste verschil ligt bij de EU

Het grootste verschil tussen beiden trad aan het licht bij het hoofdstuk Europese Unie. Le Pen verzekerde dat zij de EU niet wil verlaten, maar dat zij de organisatie wil omvormen tot een Europa van soevereine natiestaten die samenwerken. Volgens Macron kunnen haar plannen, zoals het herstel van grenscontroles en een verlaging van de Franse bijdrage, alleen maar leiden tot een ‘Frexit’. “Europa is een vereniging van eigenaren. Je kunt niet, zoals u doet, in je eentje besluiten om de façade te gaan opknappen.”

Uiteindelijk zal dit debat niet voor verschuivingen zorgen, omdat elk kamp redenen voor tevredenheid zal vinden. Achter de retoriek en oneliners doemde – opnieuw, net als in 2017 – het beeld op van een diep verdeelde natie.

“Het beeld van een land met burgers die bang zijn voor verarming en sociale degradatie”, schrijft de krant Le Figaro vandaag in zijn commentaar, ‘en een land van hun landgenoten, die geen moeite hebben om zich aan te passen aan de grote verandering van de samenleving... De winnaar van deze strijd – het profiel van Emmanuel Macron tekent zich al af – heeft de zware taak om te werken aan een broodnodige verzoening van deze werelden.”

