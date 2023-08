Aanklacht tegen Trump wegens pogingen verkiezingswinst Biden ongedaan te maken

Trump wordt donderdag in de rechtbank in Washington D.C. verwacht. Hij had eerder op de dag al via zijn eigen platform Truth Social aangekondigd dat hij een aanklacht verwachtte. Hij ontkent zoals gebruikelijk de aantijgingen aan zijn adres, die in dit geval voortkomen uit het onderzoek van speciaal aanklager Jack Smith naar de Capitoolbestorming. Smith richtte zich in het bijzonder op de pogingen van Trump op de verkiezingswinst van zijn Democratische rivaal Joe Biden ongedaan te maken.

Volgens de zogeheten 'grand jury', een volksjury bestaande uit Amerikaanse burgers die besluit of iemand op basis van verzameld bewijs wel of niet vervolgd wordt, heeft Trump zich schuldig gemaakt aan vier misdrijven. Drie ervan vallen onder 'samenzwering', waaronder samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen door ‘oneerlijkheid, fraude en misleiding’ tijdens het proces van ‘verzamelen, tellen en bekrachtigen’ van verkiezingsresultaten.

Ook wordt Trump beschuldigd van samenzwering om de Congressionele bijeenkomst te voorkomen waarbij op 6 januari 2021 de winst van Joe Biden bekrachtigd zou worden, en van het daadwerkelijk belemmeren van deze bijeenkomst. De bestorming van het Capitool door Trump's aanhangers legde tijdelijk de procedure in het Huis van Afgevaardigden stil waarbij Biden's winst officieel zou worden vastgelegd.

Tot slot is Trump volgens de grand jury schuldig aan een samenzwering tegen het stemrecht zelf, waarin wordt gewaarborgd dat een legaal uitgebrachte stem ook daadwerkelijk wordt geteld.

Bij de bestorming van het Capitool kwamen vijf mensen om het leven. Trump had zijn aanhangers opgeroepen om naar het parlementsgebouw te trekken en daar Mike Pence tot de orde te roepen. Volgens Trump kon alleen Pence nog een stokje steken voor het bekrachtigen van Biden's winst. Dit klopte niet, en Pence weigerde gehoor te geven aan de oproep. Ook voor Trumps beweringen dat de verkiezingswinst hem door grootschalige stemfraude is afgenomen, is nooit bewijs gevonden.

Speciaal aanklager Smith klaagde Trump eerder al aan in Florida voor het meenemen en achterhouden van vertrouwelijke documenten uit het Witte Huis. Na het aflopen van zijn presidenschap nam Trump dozen vol documenten mee naar zijn huis in Florida, terwijl hij ze volgens de wet had moeten overdragen aan het Nationale Archief. Hij ontkende in eerste instantie dat hij de documenten in zijn bezit had. Door de aanklacht in de zaak rond de documenten werd hij de eerste Amerikaanse oud-president die van een misdrijf is beschuldigd.

Afgezien van de aanklachten van Smith hangen Trump nog twee andere zaken boven het hoofd: in Georgia loopt een onderzoek naar zijn bemoeienis met de uitslag van de verkiezingen in 2020 en in New York is hij aangeklaagd wegens het afkopen van de voormalige pornoactrice Stormy Daniels, met wie hij een affaire zou hebben gehad. Trumps advocaat Michael Cohen betaalde uit eigen zak zwijggeld aan Daniels in de aanloop naar de verkiezingen van 2016 en zou dat geld vervolgens uit de campagnekas van Trump terug hebben gekregen.