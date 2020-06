Aad van den Heuvel (1935-2020) had een speciaal oog voor ongelijkheid en armoede

Aad van den Heuvel (1935-2020) was het prototype van de geëngageerde journalist. Hij overleed op 84-jarige leeftijd. ‘Een grootheid is niet meer.’

Martin Luther King, de Indonesische president Soekarno, de schrijver Gabriel García Márquez: Aad van den Heuvel had interviews met grote beroemdheden. Maar de meeste indruk maakten de zwaar ondervoede kinderen in Biafra, die de televisie-journalist het Nederlandse publiek in de jaren zestig op de televisie toonde. Met als gevolg dat Nederland massaal voedselpakketten naar het Afrikaanse oorlogsgebied stuurde.

Van den Heuvel, die vorige week overleed, was het prototype van de geëngageerde journalist met een speciaal oog voor ongelijkheid en armoede, met name in De Derde Wereld. Zijn voormalige werkgever KRO-NCRV noemt hem ‘betrokken, veelzijdig en gepassioneerd’. Met zijn diepgravende reportages was hij het grote voorbeeld voor collega-televisiemakers als Aart Zeeman, Ton Verlind en Fons van de Poel. Bij zijn overlijden roemden zij hem om zijn vakmanschap en bevlogenheid. “Een grootheid is niet meer,” aldus zijn voormalige collega Ton van Dijk.

Zilveren Nipkow

Van den Heuvel begon zijn journalistieke carrière in de jaren vijftig als sportverslaggever bij een krant. Tijdens een interview met KRO-directeur Jan Castelijns werd hij aangezien voor een sollicitant en onmiddellijk aangenomen. Hij werkte van 1960 tot 1973 als verslaggever en presentator bij het actualiteitenprogramma ‘Brandpunt’ van de KRO en reisde de hele wereld over om reportages te maken. Hij was bij historische momenten als de sluiting van de Berlijnse Muur, de coup op Soekarno in Indonesië, de bombardementen van het Nigeriaanse regime op Biafra en de Vietnam-oorlog. En hij interviewde Martin Luther King één dag voor hij werd vermoord. In 1964 won hij een Zilveren Nipkowschijf voor zijn werk voor Brandpunt.

Na Brandpunt maakte Van den Heuvel verschillende programma’s, zoals de J.C.J. van Speykshow, de Alles-is-Anders-show, de Ver-van-mijn-bedshow en KRO’s Middageditie. Vanwege zijn serieuze ondertoon noemde Gerrit Komrij hem ‘de schoolmeester van de KRO', maar hij had ook een luchtiger kant. Bij het grote publiek is hij het bekendst geworden als de presentator van het satirische ‘Ook dat nog!’, dat hij maakte met een panel met daarin onder andere Erik van Muiswinkel, Sylvia Millecam, Hans Böhm en Gregor Frenkel Frank. In het programma werden problemen van consumenten getoond en aangepakt.

De Nieuwe Omroep

In 2002 start hij met een groepje gelijkgestemden De Nieuwe Omroep. De programma’s van deze omroep zouden zich moeten richten op milieu, derde wereld, mensenrechten, oorlog en vrede. Van den Heuvel vond dat er in het bestaande omroepbestel te weinig aandacht was voor deze onderwerpen. De omroep haalde het niet. Pas in 2005 kwam de omroep er, nu onder de naam Llink. Maar in 2010 ging de zender alweer failliet. Van den Heuvel keerde in 2012 nog een keer terug op televisie als presentator van het discussieprogramma ‘De Halve Maan’ van de NTR.

Vanaf 1987 schreef Van den Heuvel ook romans en thrillers, waarin hij veel zijn ervaringen als televisie-journalist en zijn interesse voor de wereldpolitiek kwijt kon. Zo speelt de thriller ‘De vuile bom’ uit 2011 zich af in Kamp Holland in Uruzgan. Naar maandag bekend werd, is Van den Heuvel, die al geruime tijd ziek was, vorige week overleden. Hij is 84 jaar geworden. Zijn uitvaart was afgelopen zaterdag.

