2020 kende de snelste stijging van de staatsschuld sinds 2008

Zo’n snelle stijging van de schuld is sinds 2008, het dieptepunt van de vorige financiële crisis, volgens het CBS niet meer voorgekomen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt de cijfers ruim zes weken voor de verkiezingen. Demissionair minister Wopke Hoekstra van financiën zei vorige week te verwachten dat de staatsschuld van Nederland in 2021 boven de EU-norm van 60% van het BBP uit zal komen. Dit BBP is het totaal verdiende inkomen in Nederland na aftrek van investeringen. Maar het CBS zegt op grond van deze laatste cijfers nog niet de voorspelling van Hoekstra te kunnen staven.

De staatsschuld ligt ook nog steeds onder de piek in 2015, toen Nederland een schuld van zelfs 400 miljard euro had. Daarnaast wijst het statistisch bureau erop dat in Nederland tussen 2015 en 2020 de staatsschuld weer snel afnam en onder de EU-normen daalde. Dat zou na deze crisis ook kunnen gebeuren.

De schuld nam met name toe door de enorme staatssteun die de overheid gaf aan bedrijven en werknemers door de coronacrisis. Zo ging er 13 miljard naar de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). De tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers (Tozo) kostte 3 miljard.

De zorgbonus van netto 1000 euro als waardering aan zorgwerknemers heeft de overheid uiteindelijk 2 miljard euro gekost, wat betekent dat ruim een miljoen werkers in de zorg deze bonus hebben gekregen. Tegelijkertijd namen de belastinginkomsten in 2020 met in totaal 9 miljard euro af.

