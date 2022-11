Republikeinen zoeken electoraal voordeel met rechtszaken

Nog voor dinsdag de stembureaus in de VS waren gesloten en de eerste uitslagen van de congresverkiezingen binnen waren, bogen rechters zich al over klachten van de Republikeinen dat het stemmen niet eerlijk verliep.

Maar volgens de Democraten zijn die rechtszaken juist een onderdeel van valsspelen door de Republikeinen. Ze kunnen leiden tot het ongeldig verklaren van duizenden stemmen die de afgelopen weken per post zijn uitgebracht.

In districten of staten waar de verschillen tussen de twee partijen maar klein zijn, kan dat net een zetel in het Congres schelen. En in principe zou dat weer kunnen uitmaken welke partij in het Huis van Afgevaardigden of de Senaat de meerderheid heeft, zo spannend leek de race dinsdag, met name voor de Senaat.

Poststemmen met onbelangrijke foutjes

Volgens de Republikeinen willen ze alleen maar zorgen dat het stemmen correct verloopt. Ze zijn er bijvoorbeeld op tegen dat een stem wordt meegeteld als de kiezer niet de voorgeschreven datum op de envelop heeft gezet. Dat de stem duidelijk op tijd was afgegeven als hij op of voor de verkiezingsdag bij het stembureau is, doet er volgens hen niet toe.

Dat de Republikeinen proberen poststemmen met onbelangrijke foutjes af te laten keuren, is omdat die stemmen voornamelijk van Democraten afkomstig zijn, zei Sylvia Albert, van de politiek neutrale organisatie Common Cause, tegen The Washington Post.

“Uit onderzoek blijkt dat poststemmen vaker terzijde worden gelegd als ze afkomstig zijn van jongeren en mensen van kleur, die niet tot de Republikeinse achterban worden gerekend.”

Wat die strategie voor de Republikeinen nog aantrekkelijker maakt, is dat hun eigen kiezers minder geneigd zijn hun stem per post uit te brengen. Ze deden afgelopen weken hun best dat onderscheid nog te vergroten. Prominenten als Donald Trump riepen de kiezers op in persoon te stemmen.

Gebrek aan bewijs

De rechtszaken hebben niet allemaal succes. In Michigan verwierp een rechter maandag het verzoek van de Republikeinse kandidaat voor Secretary of State (administrateur) van de staat, Kristina Karamo, om de stad Detroit – die overwegend Democratisch stemt – te dwingen een groot aantal poststemmen niet mee te tellen. Volgens de rechter droegen de klagers geen enkel bewijs aan dat de procedures in Detroit indruisen tegen welke wet dan ook en ‘demoniseert dat de gemeente Detroit en de 1200 vrijwilligers die de verkiezing helpen organiseren’.

Maar in Pennsylvania oordeelde het Hooggerechtshof van de staat dat poststemmen met een ontbrekende datum niet meegeteld mogen worden. Gemeenten en burgerorganisaties proberen sindsdien de duizenden door die uitspraak getroffen kiezers te bereiken, zodat ze alsnog kunnen stemmen.

Maandag stond er bij het stadhuis van Philadelphia een lange rij van mensen die daar gehoor aan gaven. Een van hen, Penina Bernstein, hoorde erover in Colorado en besloot eerder naar huis te vliegen. Een dure grap, vertelde ze de The Washington Post. “Maar mijn stem zullen ze niet blokkeren.”

