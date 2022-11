In enkele Amerikaanse staten is het recht op abortus (voorlopig) gered

In Michigan lijkt het recht op abortus gered. De kiezers kregen daar in een referendum de vraag voorgelegd of ze dat recht in de grondwet van hun staat willen verankeren, en die vraag beantwoordden de kiezers met ‘ja’.

Het recht op abortus werd in de VS een halve eeuw lang juridisch beschermd door een arrest uit 1973, Roe v. Wade. Maar sinds de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof eerder dit jaar een streep zette door dat arrest, is het onderwerp weer bij de politiek komen te liggen. Landelijk is er geen meerderheid te vinden voor een wet die abortus ofwel toestaat ofwel verbiedt, wat in de praktijk betekent dat afzonderlijke staten nu reguleren of de procedure toegestaan blijft. In sommige staten was het recht op abortus bij deze tussentijdse verkiezingen een van de belangrijkste onderwerpen.

Ook in Californië en Vermont stemden kiezers voor amendementen die het recht op abortus in de grondwet verankerden. Maar de uitslag stond daar eigenlijk bij voorbaat al vast: het zijn staten waar Democraten eigenlijk altijd winnen, en waar dit een symbolische bezegeling was van een recht dat eigenlijk niet ter discussie stond.

Ook sommige Republikeinse kiezers willen abortus behouden

In Michigan lag het anders. Dat is een swingstate, waar de Republikeinen de meerderheid in het staatsparlement hebben, en abortus graag willen verbieden. De Democratische gouverneur, Gretchen Whitmer, die ook werd herkozen, wist tot nu toe pogingen om het recht op abortus in te perken tegen te houden. De uitslag van het referendum toont dat in ieder geval ook sommige Republikeinen de mogelijkheid voor de ingreep willen openhouden.

Dat is een patroon dat je ook elders in het land ziet. In Kansas, een Republikeins bolwerk, schreven de Republikeinen eerder dit jaar al een referendum uit om de bescherming voor abortus uit de grondwet van de staat te halen. Dat voorstel haalde het niet. In het aartsconservatieve Kentucky kregen kiezers bij deze verkiezingen een vergelijkbare vraag voorgelegd in een referendum. De stemmen zijn nog niet allemaal geteld, maar ook hier lijkt het voorstel om abortus in de grondwet te verbieden het niet te halen bij de kiezers, die verder toch overweldigend voor Republikeinse kandidaten kozen.

Belofte om abortusverbod te vetoën brengt Democraten overwinning

Ook in Pennsylvania en Wisconsin stond het recht op abortus ter discussie. In beide staten, waar de Democraten en de Republikeinen elkaar bij landelijke verkiezingen altijd in evenwicht houden, hebben de Republikeinen meerderheden in de staatsparlementen. Met name in Wisconsin lijkt het onwaarschijnlijk dat ze die in de nabije toekomst nog verliezen, doordat de Republikeinen hun macht gebruikten om de stemdistricten naar eigen voordeel in te delen.

In beide staten liggen door het parlement aangenomen voorstellen klaar om abortus te verbieden of sterk in te perken, die alleen nog getekend hoeven te worden door de gouverneur. Maar in beide staten zal dat de komende vier jaar niet gebeuren. De Democraten Josh Shapiro en Tony Evers wonnen de races om het gouverneurschap, mede door hun belofte om hun veto uit te spreken over anti-abortuswetten.

