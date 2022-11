Grote overwinning Republikeinen blijft nog uit

In het begin van de avond ging het wel even hard. De Democraten zijn hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kwijt als ze netto vijf zetels verliezen, en kort na het sluiten van de stembussen daar concludeerden Amerikaanse media al dat drie zetels in Florida de komende twee jaar door een Republikein zullen worden bezet in plaats van een Democraat.

Maar die wissel was niet zozeer een teken dat de kiezers in Florida zich tegen de Democraten hadden gekeerd, maar te danken aan de agressieve aanpak van gouverneur Ron DeSantis bij het trekken van nieuwe, voor de Republikeinen gunstige districtsgrenzen.

Elders in het land wonnen de Republikeinen er nog twee, maar hielden de Democraten hoop dat ze een Republikeinse meerderheid in het Huis zouden kunnen voorkomen, en anders in elk geval klein houden. Welke van de twee partijen de meerderheid in de Senaat zal krijgen, was nog helemaal onzeker.

Democratische hoop

De Democratische hoop leefde op toen in de loop van de avond bleek dat een aantal Republikeinse kandidaten voor Huis of Senaat die zich politiek nauw aan Donald Trump hadden verbonden, het in hun district of staat minder goed deden dan Donald Trump zelf in 2020.

Zo stond in de telling de zeer uitgesproken pro-Trump afgevaardigde Lauren Boebert in Colorado in de telling achter op haar Democratische uitdager Adam Frisch. Dat zou dan voor de Democraten weer een van die drie zetels in Florida compenseren. Van twee andere compenserende zetels zijn ze al zeker dankzij winst in districten in Ohio en North Carolina.

In de strijd om een senaatszetel namens de staat Pennsylvania ging het vergelijkbaar voor tv-dokter Mehmet Oz, die in de telling achterliep op vice-gouverneur John Fetterman. Diens hortende presentatie tijdens een debat, veroorzaakt door een beroerte waarvan hij herstellend is, lijkt hem geen electorale schade te hebben toegebracht.

In Ohio won de J.D. Vance, de strijd om een senaatszetel. De auteur van een bestseller over zijn arme witte familie had oorspronkelijk veel kritiek op Trump, maar sloot hem later in de armen. Hij ging in de tellingen lang gelijk op op met de Democraat Tim Ryan. In het doorgaans Republikeins stemmende Ohio schreef zelfs het Democratische partij-apparaat Ryan niet veel kans op de winst toe, maar hij wist hem toch dicht te naderen.

In New Hampshire stelde de Republikein Don Bolduc teleur, een voormalige generaal die eveneens lang volhield dat Trumps nederlaag in 2020 aan fraude te danken was. De huidige senator Maggie Hassan behield haar senaatszetel.

Wachten op Georgia

Met nog meer spanning werd gekeken naar de telling in Georgia, een staat die tot voor kort steevast Republikeinen afvaardigde naar de Senaat, maar waar in 2020 in het kielzog van Joe Biden ook twee Democraten de zetels in de Senaat veroverden. Een van hen, Raphael Warnock, moest die dit jaar verdedigen. Als hij noch zijn tegenstander, ex-american footballspeler Herschel Walker, meer dan 50 procent van de stemmen halen, doordat een derde kandidaat een procent of twee lijkt te gaan krijgen, komt er een beslisronde op 6 december.

Mogelijk moet daardoor net als in 2020 het hele land daarop wachten om te weten welke partij de overhand krijgt in de Senaat. Momenteel hebben Republikeinen en Democraten er allebei 50 zetels, en hebben de Democraten het voor het zeggen dankzij de doorslaggevende stem van vice-president Kamala Harris.

Er stonden dinsdag 35 senaatszetels op het spel, 14 Democratische en 21 Republikeinse. Maar van de zetels die op basis van peilingen van partij zouden kunnen wisselen, zijn er drie Democratisch en een Republikeins

Moeilijk te interpreteren

Interpreteren van de tussentijdse tellingen wordt bemoeilijkt door de grote verschillen tussen staten in de behandeling van stemmen die vroeg of per post zijn uitgebracht. In sommige staten worden ze snel geteld en als eerste bekendgemaakt, in andere pas aan het eind van de verkiezingsdag, uitlopend naar de dagen erna. Democraten maken meer gebruik van die mogelijkheden dan Republikeinen, die er door Trump van overtuigd zijn dat alleen in persoon stemmen, op verkiezingsdag, de garantie geeft dat een stem werkelijk wordt meegeteld.

Daardoor is er in uitslag van sommige staten staat een aanvankelijke Democratische voorsprong te zien die vervolgens gedeeltelijk of compleet wordt tenietgedaan door nakomende Republikeinse stemmen. In andere staten zijn het juist de Republikeinen die zich een schijnbare overwinning uit handen zien glippen. Die laatste situatie kwam in 2020 het meest voor en slonk de voorsprong van president Trump naarmate het tellen vorderde, wat de Republikeinen aangrepen om te zeggen dat er gefraudeerd werd.

Bij de verkiezingen van dinsdag is tot nu toe alleen rumoer ontstaan rond een aantal stemmachines in Arizona die stembiljetten verwierpen omdat ze te bleek waren afgedrukt. Dat gebeurt vaker en kiezers konden hun biljet in een speciale stembus doen om later geteld te worden. Maar Senaatskandidaat Blake Masters twitterde dat het probleem veroorzaakt werd door ‘incompetentie of iets nog ergers’.

Al honderd ‘election deniers’ verkozen

Volgens een inventarisatie van de Washington Post waren er dinsdag ruim 200 kandidaten voor een functie die macht geeft over verkiezingen, van senator in Washington tot minister of parlementslid in een staat, en die openlijk de winst van Biden verwerpen en menen dat Trump in 2020 de verkiezingen heeft gewonnen. Van deze ‘election deniers’ waren er dinsdagavond volgens de krant honderd al zeker van hun overwinning.

Daar was Doug Mastriano niet bij. De Republikeinse kandidaat voor het gouverneurschap van Pennsylvania, in 2020 een van de staten die de doorslag gaf in de overwinning van Joe Biden, had beloofd het verkiezingssysteem in de staat grondig te willen hervormen. Maar hij werd verslagen door de Democraat Josh Shapiro.

De vele verhalen die de ronde doen over fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020 – allemaal onderuitgehaald, maar door veel Republikeinen geloofd - zorgen dit jaar voor extra aandacht voor de gang van zaken in stembureaus. Traditiegetrouw hebben zowel Democraten als Republikeinen waarnemers die toezien of het stemmen en het tellen volgens de regels gaan.

Daarnaast stuurt het ministerie van Justitie waarnemers naar sommige staten om te zien of de federale kieswetten worden nageleefd. Maar twee door Republikeinen geregeerde staten, Florida en Missouri, verboden die waarnemers toegang tot stembureaus. Volgens de autoriteiten in Florida zou het ‘contraproductief zijn en mogelijk het vertrouwen in de verkiezing ondermijnen.’