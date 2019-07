Waarom laat RTL zo’n veelzijdig format als ‘Het Spaanse Dorp’ zo uit de handen glippen?

Gaan ze weer, die Nederlanders met hun auto’s, campers en dakkoffers vol verhuisspullen op weg naar een nieuw leven in de zon. Dit jaar verhuist het RTL-realitycircus van ‘Het Italiaanse Dorp: Ollolai’ naar ‘Het Spaanse Dorp: Polopos’, en krijgen vijf stellen daar de kans om een huis voor één euro te kopen. Gelijk heeft die burgemeester in zijn verlaten Zuid-Spaanse dorpje. Die wil ook wel de levensader van ondernemende Nederlanders aanboren. Vroeger woonden er 2000 mensen in het charmante witte bergdorp, nu nog maar 60, onder wie twee kinderen.

En daar is de redding, met twintigers Donna en Mark die sportieve vakanties willen organiseren. Ze gaan voor het eerst samenwonen en hebben nog nooit zelf hun was gedaan. Dertigers Christiaan en Kristel, met zoontje, willen van hun ruïne een luxehotel maken en coachingsessies houden. De familie Rutten (ma, pa, zoon en schoondochter) loopt over van de plannen voor een markt, camperplaats én wakeboardpark. Het culinair-creatieve stel Thysa en Wijnand komt straks met een kunstenaarsresidentie alias koffiebar en de Limburgers John en Juani poken de decibels in het verstilde dorpje op met hun motortourtochten-idee.

Knallen deden de saaie afleveringen niet

Vorig jaar in Ollolai (Sardinië) veroorzaakten de vijf stellen een vloedgolf aan Nederlandse toeristen nadat de realityshow op televisie was geweest. Ze gingen limonchello maken en friet bakken, regelden een modeshow en foodtruckfestival. De eis was dat ze echt in het dorp gingen wonen, integreren en liefst ook kinderen krijgen, en dat werkte. De begroetingen schalden over de dorpspleintjes. Ik vond het smullen, hoe traag het programma soms ook was. Bij ‘Ik vertrek’ draait het om de verbouwingsstress van dat ene koppel. In dit format moeten de deelnemers iets originelers bedenken dan de zoveelste b&b, en bovendien iets betekenen voor het hele dorp. Wie het beste integreert, wordt ereburger en krijgt 20.000 euro voor zijn verbouwing. Wat mij betreft kon RTL dit format uitrollen over de verlaten gebieden van heel Italië en Spanje, schreef ik vorig jaar. En bam, deze week begon de nieuwe serie in Spanje. Of moet ik zeggen ‘plof’, want knallen deden de saaie dagelijkse afleveringen niet. Met 574.000 kijkers op maandag en slechts 125.000 op dinsdag barstte het van de afhakers.

Mijn hemel, er waren al drie afleveringen nodig om de stellen hun plan te laten introduceren en de winnende partijen naar Spanje te halen. Wat je wilt zien is: wie krijgen de kans, wat is hun plan, en dan meteen: hoe gaan ze aan de slag met die ruïnes vol brokstukken en duivenpoep? Dat schreeuwt om scherpere montage. Na de eerste week begint het pas te lopen. We zien ma Rutten enthousiast over iedereen heen walsen en ratelen over kleinkinderen, wat schoondochter Demi mokkend afwimpelt. Een mooie kiem voor toekomstig gekibbel. Donna en Mark snappen de stoppenkast en hoofdwaterkraan al niet, wat bakken vol frustratie belooft. En nee Christiaan en Kristel, jullie ruïne gaat een zwembad op het dak op drie hoog niet houden. Uitdagingen genoeg, zeg maar. Ik geef het nog een kans volgende week. Maar RTL moet zich achter de oren krabben waarom het zo’n veelzijdig format in de montagekamer zo uit handen laat glippen.

