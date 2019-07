Meten is zweten, maar Albert bleef cool

Het nieuws was nog nooit zo heet van de naald gekomen. Dionne Stax brak donderdag in bij de Tour de France met het bericht dat in Nederland 41,7 ºC gemeten was. Om even later samen met het KNMI te moeten toegeven dat dit schromelijk overdreven was.

Pff, het werd uiteindelijk maar 40,7 graden. Metertje op hol geslagen in Deelen, doorlopen mensen, niets aan de hand.

Snel over maar naar het betrouwbare Gilze-Rijen, naar wat gisteren het meest gefilmde stukje Nederland was: de KNMI-tuin op de vliegbasis. Alle zichzelf respecterende journaalredacties hadden hun verslaggevers uitgezonden om hier getuige te zijn van het historische moment waarop zelfs klimaatcritici beginnen te smelten. En daar stuitten ze op Albert.

Albert werkt als meteoroloog voor Defensie in de toren van vliegbasis Gilze-Rijen. Hij heeft blijkbaar geen achternaam. Of wil die heel verstandig niet geven, om te voorkomen wat een Gerrit Hiemstra wel gebeurt: in ‘Jinek’ hoorden we wat voor scheldberichten deze uitgesproken weerman naar zijn hoofd krijgt, omdat mensen vinden dat hij niet mag zeggen dat het warmer wordt. Typisch gevalletje van don’t shoot the messenger.

Albert is op meer fronten anders dan Gerrit. Gerrit draagt zelfs bij 40+ nog steeds een stropdas. Albert zit in zijn witte weerkantoortje in zo’n groenbruin camouflage-uniform. Altijd klaar voor actie. Maar donderdag hoefde hij als meteoroloog van dienst alleen een paar brave journalisten te woord staan. En met name RTL-verslaggever Geert Gordijn viel daarbij met zijn neus in de zachte boter. Het ging zo.

Terwijl het interview gaande is en de camera loopt, checkt Albert even zijn meetapparatuur. “Ik zal eens kijken of het inmiddels hoger is geworden.” De militair draait zijn bureaustoel om en staart op een computerscherm. “40,1”, zegt Albert rustig. Wat, 40,1? In Nederland? De verslaggever juicht: “We zijn net nú over de 40 heengegaan? Dat is echt uniek!”

Albert draait zich om en beaamt: “Dat is uniek, ja”. Wie goed oplet ziet op zijn gezicht een uitdrukking die je hoogstens kunt omschrijven als ‘met een vermoeden van opwinding’.

Meer niet. Albert is cool. Dag in dag uit zit hij in het kantoortje te kijken naar stapelende wolken, weerberichten van over de hele wereld, taartpunten, tabellen en gestaag stijgende lijnen. En dan is er eens een cameraploeg in da house en precies dán gaat de thermometer over de 40º C. Hij geeft geen krimp.

Ik dacht: was hij liever alleen geweest? Zou hij dan een dansje hebben gemaakt? Of juist zachtjes hebben geweend, om daarna eerst even naar huis te bellen? We zullen het nooit weten.

Verslaggever Gordijn wil wel de euforie in. “Dit hebben we in heel Nederland nog nooit meegemaakt!.” “Nee”, beaamt Albert. Gordijn klinkt lichtelijk uit het veld geslagen door zo weinig fysieke opwinding en zegt: “Ja, nou ja, daar zit je dan.” Want daar zit Albert dan.

De verslaggever vraagt het dan maar aan de militair-meteoroloog: “Is dat een bijzonder gevoel of denk je, nou ja het is een getal?”

“Het is natuurlijk een getal”, zegt Albert. Maar ondertussen zit hij wel heel stoer wijdbeens op zijn bureaustoel, de armen breed, als de opperbevelhebber der temperaturen. Meteo Rambo.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.