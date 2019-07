Het biertje van jonge moeder Eva Jinek is geruisloos verdwenen

Eva Jinek drinkt tegenwoordig een glaasje water tijdens haar talkshow in plaats van een biertje, nu ze moeder is van zoontje Pax (ruim tien maanden). Sinds maandag is ze weer begonnen aan haar nieuwe seizoen ‘Jinek’ bij KRO-NCRV, en ze is weer even scherp, fris, luchtig en ernstig. Een vakvrouw. Maar sinds haar manager Kristien van Dillen heeft bevestigd ‘dat Eva bij de NPO heeft aangegeven op termijn naar de vroege avond te willen’, ga ik fantaseren hoe haar leven eruit ziet als ze ‘Jinek’ maakt. Dertien weken lang moet ze vijf dagen per week ‘s avonds laat nog scherp zijn.

De hele week loopt ze etenstijd en bedtijd van Pax mis. Om elf uur ‘s avonds moet ze pieken, en pas om middernacht schudt ze de verantwoordelijkheid van zich af. Haar gasten nemen in het mediacafé bij de studio op het Amsterdamse Westergasterrein nog een wijntje – zij gaat waarschijnlijk niet weg voor ze hen nog even losjes heeft gesproken. Dan pas naar huis. Midden in de nacht. Geen idee of de baby goed doorslaapt, maar ‘s nachts wakker worden van een baby als je al moe bent, is slopend. Overdag begint haar redactie weer vroeg en stapt ook zij de nieuwstrein weer in om die avond scherp en alert te kunnen zijn. Van Jeroen Pauw is het knap dat hij dit al zo lang doet, van Eva Jinek helemaal nu ze in ‘het spitsuur van het leven’ zit. Ze kan niet even een dagje op de automatische piloot door na een ­onderbroken nacht, en heeft ook nog die constante zichtbaarheid en het afbreukrisico. Goed, ze heeft veel krediet bij de kijker, maar een moment van zwakte of persoonlijke eerlijkheid komt online in veelvoud terug.

Iedereen die moeder wordt, wordt een natte vaatdoek

Google maar eens de termen ‘Jinek’ en ‘tranen’ en de eerste pagina zoekresultaten gaat over haar ontroering in de uitzending dinsdag. Ze interviewde kinderoncoloog Rob Pieters en verpleegkundige Arno Deege over de driedelige documentaireserie ‘Helden van het Máxima’, vanaf donderdag te zien. Een kwart van de kinderen in het Prinses Máxima Centrum overleeft de kanker niet, maar Pieters blijft werken om alle kinderen te genezen.

Eva kreeg het te kwaad en kondigde het item af met rode ogen en een brok in haar keel. Iedereen aan tafel zag en voelde het. Zij benoemde het, begon te wapperen met de A4’tjes en zei: “Ik ben natuurlijk zo’n jonge moeder die hier niet over kan praten, sorry daarvoor. Ik heb begrepen dat iedereen die moeder wordt een natte vaatdoek wordt. Misschien heb ik nog tijd om te herstellen.”

Gelukkig hoeft ze zich er niet voor te schamen dat ze mens is en een hart heeft. Ik gun haar wel een betere balans. En als zij gaat schuiven – naar een ander tijdstip of naar RTL waar ze ook gesprekken zou voeren, dan kunnen er meer kopstukken gaan wisselen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het gerucht uit het AD dat RTL in gesprek zou zijn met ‘Eva en Matthijs’ samen? RTL-woordvoerder Kim Koppenol wil ­geheel niet meedoen ‘aan het gespeculeer over wie Beau gaat vergezellen op het Late Night-tijdslot’, zegt ze desgevraagd. Nou ja, als het om die late avond gaat, schiet Eva er in haar dagindeling niets mee op.

En ik zou willen schreeuwen: ‘Naar een commerciële omroep?’ Denk aan Jack Spijkerman, Rik van de Westelaken, Twan Huys, Art Rooijakkers, Jan Versteegh: wie heeft zijn NPO-top daar überhaupt maar kunnen benaderen? Doe het niet!

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.