‘De Avondetappe’ loopt als een trein, zeker nu zonder de uitsmijter van Kasper van Kooten

Hé, er is geen bal op de tv.’ Gevleugelde woorden uit de Nederlandse cultuur, maar er zijn dagen dat het reuze meevalt, zelfs in deze vakantietijd. Neem afgelopen maandag: een gevarieerde tv-avond, met veel om over te schrijven. De aanvoerders van het interessantheidsklassement? De frisse fietsers Cees Bol en Wout van Aert in het onvolprezen ‘De Avondetappe’. Hartverwarmende interviews door Dione de Graaff en Herman van der Zandt: van zulke positieve, energieke jongens moet je wel blij worden.

Wat een verschil met een bepaald jurylid in ‘De Slimste Mens’, de populaire quiz die diezelfde maandag van start ging. Maarten van Rossem hing er meteen al helemaal verveeld en vermoeid bij. Alsof hij net een col van de vierde categorie achter de rug had en weinig zin in weer een seizoen vol trivia. Kortom: ook hij ligt op koers!

Terug naar ‘De Avondetappe’: deze napraatshow over de Tour draait als een trein. Zeker nu het laatste wagonnetje is afgestoten: de uitsmijter van Kasper van Kooten is een vroege dood gestorven. Zijn typetje Emi van der Wiel – een stayer uit Losser, wel leuk bedacht – kon de kijkers niet bekoren en Kasper hing de fiets aan de wilgen. “Uw gebeden zullen worden verhoord; fijne vakantie allen!”, twitterde hij maandag monter.

Koen met zijn kaart

Misschien wilde hij gewoon te veel met dit ADHD-personage, dat noch een dijenkletser noch nerdy genoeg was om een cultfiguur te kunnen worden. En dat less vaak more is bewijst Max Vakantieman met dat suffe item ‘Koen met de Kaart’. Hierin gaat medewerker Koen met een wereldkaart op een toeristische plek staan en vraagt dan vakantiegangers waar ze denken dat ze zijn. Vaak stelt het item teleur: het valt meestal best mee met de universele onnozelheid der toerist. Maar toch wacht je het af, ploeg je je door het hele programma heen om te zien hoe een Amerikaan denkt dat Volendam in Turkije ligt. Of te horen hoe een Koreaan zijn tong breekt op het zinnetje ‘Groeten uit Gouda’.

Onnozel, ik geef het toe. Maar door die domme attractie van ‘straks komt Koen nog’ pakte ik maandag wel een goed item mee over het gevaar om met te weinig slaap aan een lange rit te beginnen. Wat veel vakantiegangers de komende tijd op hun heen- of terugreis allemaal weer gaan doen. Max-medewerker Thijs deed de test: hij sliep slechts drie uurtjes en stapte toen ‘s ochtends vroeg achter het stuur, beplakt met elektrodes. Al na een klein kwartiertje werd geregistreerd dat hij moeite had in een rechte lijn te rijden. Zijn ogen vielen soms even dicht, iets waarvan hij zich niet bewust was, zo vertelde hij achteraf. Conclusie: met te weinig slaap gaan rijden is als rijden met een paar biertjes op.

Goed om te beseffen. Net als dat het raam openzetten niet helpt, noch snoepen noch sterke koffie. En waarschijnlijk ook niet keihard zingen of jezelf een tik op je wang geven – mijn remedie. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland gaf maar één optie: parkeer de auto en doe een powernap van een kwartier.

Hij gebruikte voor powernap het Nederlandse woord krachtslaapje. Ik tikte het in bij google en vond maar 237 resultaten. Dat mag best populairder. En het is misschien ook een idee voor Maarten van Rossem, net voor de opname begint.

Lees ook:

Kasper van Kooten is de zachtaardige en sullige wielerfanaat in de Avondetappe

Trouw sprak Kasper van Kooten over zijn typetje Emi van der Wiel, die, tot voor kort, elke uitzending van ‘De Avondetappe’ afsloot. “Emi is een zachtaardige sul. Dat is ook wel een rol die mij past.”

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.