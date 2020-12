Zullen wij de lening aan die vriendin die niet met geld om kan gaan, omzetten in een schenking?

Beste Beatrijs,

Een Franse vriendin van mijn vriend en mij van lang terug heeft haar leven niet goed voor elkaar. Bovendien kan ze niet met geld omgaan. Haar familie heeft er genoeg van en wil haar niet meer helpen. Ze is ons dierbaar, maar we zien haar door de afstand nog maar zelden, wat we prima vinden.

Een paar weken terug vroeg ze of ze geld van ons kon lenen, omdat er door een ongelukkige samenloop van omstandigheden pas begin volgend jaar zicht is op een uitkering. Dit verzoek viel een beetje rauw op ons dak. Mijn vriend zei in eerste instantie nee. Ik zag het als een noodkreet.

In het kader van de kerstgedachte en omdat wij het kunnen missen, hebben we uiteindelijk besloten om haar een aantal weken achter elkaar een bedrag over te maken ter overbrugging. Dat leek ons beter dan een bedrag in één keer te geven. De kans is dan ook groter dat het aan primaire levensbehoeften wordt besteed. We hebben geen terugbetalingsafspraken gemaakt. Het gebaar is dankbaar ontvangen. Met het idee mogelijk eindeloos achter ons geld aan te moeten zien we het maar als een eenmalig cadeau. Achteraf vraag ik mij af of dat verstandig was. Hadden we het bedrag toch moeten lenen?

Noodkreet uit Frankrijk

Beste Noodkreet uit Frankrijk,

U en uw vriend willen deze vriendin helpen. U kunt het geld missen. Beschouw het bedrag als een gift en niet als een lening. Dat scheelt u gezeur om de lening weer terug te krijgen en bovendien hebt u op deze manier een goede kerstdaad verricht. Als uw vriendin later weer bij u aanklopt om geld, kunt u nee zeggen met een verwijzing naar uw eerdere lening die u, zoals zij moet hebben beseft, stilzwijgend hebt omgezet in een schenking.

