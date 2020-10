Zoon, vader, broer: wat moet er op de grafsteen, en in welke volgorde?

Beste Beatrijs,

Vorig jaar is mijn broer tot mijn verdriet overleden. Hij was 51 jaar, gescheiden, vader van twee kinderen. Onze ouders leven nog. Nu komt er een familiegraf voor mijn ouders, waarin hij wordt bijgeplaatst (als eerste). Mijn ouders willen een kleine plaat voor hem bijzetten op hun toekomstige begraafplaats met zijn naam, de jaartallen en de woorden: zoon, broer, vader, in de volgorde van rollen in zijn leven. Maar zijn twee dochters willen graag dat de rol van vader vooraan komt te staan. Dus: vader, zoon, broer. Of liefste papa, zoon en broer. Ik verdiep me al een tijdje in de regels hieromtrent en hoor van iedereen: hier bestaan geen regels voor, volg je gevoel. Maar wat te doen als de gevoelens uiteenlopen? Dit speelde ook bij het opstellen van de rouwkaart. Oma vond toen dat de ouders voorop moesten, omdat zij de oudste band met hem hadden. Ik had mijn twijfels, maar niemand wist het zeker. Weet u hoe het zit?

Voorrang op een grafsteen

Beste Voorrang op een grafsteen,

Op een grafsteen staan eigenlijk nooit familiefuncties. Dat iemand zoon is, hoeft er niet bij. Een man is per definitie zoon (geweest). Het woord ‘zoon’ is niet informatief. Die andere functies hoeven er ook niet bij. Veel mensen hebben wel een of meer broers, anderen niet, maar waarom zou je het op een grafsteen vermelden? Hetzelfde voor echtgenote of kinderen. Al die aanduidingen zijn relevant voor een rouwkaart of overlijdensadvertentie. Dan staan de namen van echtgenote, kinderen, kleinkinderen enzovoort er ook bij, en is het wel belangrijk.

Op een grafsteen zijn naam en jaartallen voldoende. Als uw broer in een familiegraf van zijn ouders komt te liggen, zijn deze data genoeg informatie voor belangstellenden om af te leiden dat de ouders daar ook liggen (later, als ze zijn overleden). Als er geen functies op de grafsteen komen, hoeft er ook geen conflict te zijn over de volgorde van die functies. Op de rouwkaart of de overlijdensadvertentie van uw broer was de juiste volgorde overigens geweest: wanneer een partner ontbreekt, eerst zijn kinderen, vervolgens zijn ouders en daaronder zijn broers en zusters.

