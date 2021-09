Zo vul je de kledingkast met duurzame kleding

Sara Dubbeldams blogs maken duurzame kleding kopen makkelijk en vermakelijk. Haar ultieme tip voor de meest duurzame variant? ‘Train jezelf in tevredenheid.’

De warrige wereld van duurzame kleding kan overweldigend zijn. Hoe baan je jezelf een weg door die dikke brei van misleidende groene claims en nieuwste trends? Sara Dubbeldam (@whensarasmiles) helpt je flink op weg. Met persoonlijke verhalen, quizjes en kritische berichten creëert zij bewustwording van duurzame mode. Met succes. Meer dan 7500 van haar volgers deden dit jaar mee met haar #nobuychallenge en kochten een halfjaar geen kleding.

Nee, de 34-jarige was niet altijd de groene strijder die ze nu is. Een paar jaar terug ging ook zij de stad in voor snelle, goedkope mode. “Ik kocht mezelf een ongeluk; hoe goedkoper, hoe beter”, schrijft ze daarover. De documentaire The True Cost over het leed achter onze kledingkeuzes opende haar ogen. “Wil ik met mijn kleding uitstralen dat ik niks geef om de aarde en me laat leiden door wat anderen van me vinden? Nee! Ik wil uitstralen dat ik kies voor wat ík belangrijk vind en waar mens, dier en planeet beter van worden.”

Het is geen makkie, duurzame merken vinden die relatief betaalbaar zijn én hip. Maar Sara heeft er een missie van gemaakt om die op te sporen. Recent lanceerde ze haar website whensarasmiles.nl, die zij hét Nederlandse verzamelplatform voor alles over duurzame kleding noemt. Daarop vind je de Eerlijke Merkenindex, zodat je zelf groene, hippe merken kunt ontdekken.

Maar het belangrijkste wat je kunt bezitten, is tevredenheid, schrijft Sara. “Wie tevreden is, heeft altijd genoeg. Wat merken je ook vertellen over ‘koop dit item voor een betere wereld’, de duurzaamste kast begint toch écht met iets dat niks met mode te maken heeft: jezelf trainen in tevredenheid.” Een goed uitgangspunt.