Zo nodig je vogels uit in je tuin, en houd je de kat op afstand

Leuk, meer vogels in je tuin! Maar lukt dat ook in een kleine tuin of op je balkon?

Absoluut. Zelfs op een balkon op tien hoog komen nog vogels, ze kunnen namelijk vliegen! Nu, in het voorjaar, is het de perfecte tijd om je tuin of balkon vogelvriendelijk te maken, de broedtijd komt eraan. Alle vogels hebben de drie V’s nodig: Voedsel, Veiligheid en Voortplanting.

Sommige vogels, zoals merels, roodborstjes en zwaluwen, eten het liefst insecten en wormen, andere lusten liever bessen en/of zaden, zoals vinkjes en puttertjes. Maar een heleboel vogels eten eigenlijk alles wat ze voor de snavel komt. Bied dus ook veel verschillend voedsel aan.

Natuurlijk voedselaanbod

Volgens de Vogelbescherming mag je het hele jaar door bijvoeren en het aanbod voersilo’s is overweldigend, maar het is nog beter als je zorgt voor een natuurlijk voedselaanbod. Zet dus planten en bloemen neer die het hele jaar door insecten trekken en/of zaad of bessen leveren.

Denk aan alle bijenbloemen en -kruiden en zaadplanten als kaardebol en zonnebloem: puttertjes zijn daar dol op. Bessenstruiken, krentenboompjes (mini-)Gelderse roos (Viburnum compactum), lijsterbes en vlier doen het prima in een pot op het balkon. Ook belangrijk, zeker ’s zomers: water! Een ondiepe waterschaal met een rand waar vogels op kunnen zitten is het beste. Vul hem wel regelmatig bij. Ook een kleine tuinvijver is prima.

Hang de nestkastjes niet in de zon

Elk voorjaar is de grote vraag voor elke vogel: waar bouw ik mijn nest? Nestkastjes ophangen (minstens 2 meter hoog) is een goed idee. De invliegopening bepaalt welke vogels erin zullen trekken, maar je komt een eind met een mezenkastje (invliegopening ca. 28 tot 32 mm) of drie-in-een huismussen-nestkast (34 mm) onder de dakrand, waar meerdere paartjes tegelijk in kunnen broeden. Hang ze niet in de zon, anders krijg je gekookte kuikens. Leg ook nestmateriaal zoals takjes, dode blaadjes, maar ook plukken wol of haar van (huis)dieren neer.

Veiligheid, voor zichzelf en hun jongen, vinden vogels in bomen, klimplanten en dichte of stekelige struiken. Daar kunnen ze zich ook verschuilen voor moderne vogelvijand nummer één: de huiskat! Ik beken: ik heb er zelf twee, die ik in mei ’s nachts binnenhoud. Of een belletje of felgekleurd bandje werkt hangt af van de kat. Maar geen kat klimt meer naar boven als je om de boom of langs de muur waar het nest of kastje zit, een kraag van afstaand gaas spant: een ‘kattengordel’.

Allerlei nestkastjes vind je hier. En bij de Vogel­bescherming kun je ook een persoonlijk ‘vogeladvies’ krijgen.