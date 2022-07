Zo maak je van je tuin een vakantieparadijs voor kinderen

Blijven jullie deze zomer in Nederland? Je kunt natuurlijk naar een camping of huisje gaan, maar ook lekker thuisblijven en van je tuin een kindervakantieparadijs maken.

Heerlijk, een zwembadje in de tuin, ze zijn er in alle maten. Ook altijd feest: water geven. Niks leukers dan aan het eind van een warme dag de planten en elkaar nat spuiten met de tuinslang of zwenksproeier. Sproei liever niet overdag, dan verdampt het water te snel.

Spannend: maak een tijdelijke zomervijver, aan het eind van de vakantie verhuis je de bewoners naar de sloot. Vul een teil of waterdichte bak met kraanwater, aangevuld met wat regenwater en een scheut schoon slootwater. Of graaf zelf een kuil met landbouwplastic onderin. Ga met je kinderen op zoek naar bewoners: in elke gezonde sloot vind je zuurstofwaterplanten als hoornblad of waterpest, slakjes, insectenlarven en watervlooien. Vul het water regelmatig bij.

Onkruidspeurtocht

Heb je eetbare bloemen als goudsbloemen, komkommerkruid, Oost-Indische kers of rozen staan? Of kruiden als lavendel, munt, rozemarijn en tijm? Plukken maar! Doe ze in een karaf met water of limonade, vries ze in (in ijsblokjes), maak er kruidenboter mee of eet ze als hapje (lekker, Oost-Indische kersbloemen gevuld met heks’enkaas). Of laat ze drogen en vul er geurzakjes of schaaltjes mee.

Onkruidspeurtocht: vraag je kinderen één soort onkruid (dat je écht weg wilt hebben) te zoeken in de tuin. Loop er zelf achteraan, schoffel in de hand.

Altijd feest: planten water geven. Beeld Colourbox

Ga daarna samen de keuken in. Maak brandnetelsmoothies (geblancheerde brandneteltoppen, appelsap en banaan), gevulde haagwindebloemen (niet de bladeren!), hondsdrafthee, tomaten-kleefkruidsoep, zevenbladstamppot of vogelmuurpesto. Jonge blaadjes zijn lekkerder. Let op: niet alle onkruid is eetbaar!

Insectenhotel

Geef je kinderen een eigen (moes)tuinhoek. Er zijn genoeg snelgroeiende (groente)planten die je nog kunt zaaien, of laat ze zelf plantjes uitzoeken: in de tuin, tijdens een wandeling of op een kwekerij (ook een leuk uitje).

Doe ’s avonds de vuurkorf, vuurschaal of barbecue aan. Rooster spiesjes met plakjes stevige groenten, ingevet met olijfolie (dat lusten kinderen wel), met marshmallows als toetje.

Bouw samen met je kinderen een insectenhotel, egel- of vogelhuisje. Beschrijvingen genoeg op internet. Verf alleen het dak met geurarme, natuurlijke verf: insecten houden erg van blauw en paars/lila.

Op pure-original.nl, eco-logisch.nl, moosefarg.be en eco-bouwmaterialen.nl vind je geurarme natuurverf. Geurloze acrylverf schijnt ook te ­werken. In een zomer-kindermoestuintje doen biologische kruidenplantjes uit de supermarkt het ook goed. Bij ivn.nl kun je ­waterdiertjes- en waterplanten-zoekkaarten bestellen.

Laat je kinderen bloemen of vlinders natekenen. Dat vlinders nooit stilzitten maakt het juist spannend en creatief.

Begin een herbarium. Je hebt alleen vellen zacht vloeipapier en iets zwaars om erop te leggen nodig, de inhoud groeit in je tuin.

Voor voetballen en badmintonnen heb je ruimte nodig, maar een croquetspel past in elke tuin. En voor je terras zijn er buitenschaak- en damspellen, werp- en kegelspellen. En stoepkrijt natuurlijk.