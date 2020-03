Zo kom je deze kinderopvangloze tijd door: zeven tips

Anneke Chen zag een lege agenda voor zich. Ze geeft workshops aan volwassenen en helpt bedrijven op ­humorvolle wijze met teambuilding, maar vanwege het coronavirus is al haar werk afgezegd. ‘Wat zou ik kunnen doen om een steentje bij te dragen?’, vroeg ze zich af. Zelf zou ze als kind theaterlessen het meeste hebben gemist, wanneer er plots een kruis door school en clubjes zou zijn gezet.

Daarom zet Chen, opgeleid als theaterdocent, vanaf vandaag iedere dag om elf uur een filmpje van tien minuten op het ­videokanaal van haar instagramaccount ‘Buro Bis’. Daarin geeft ze theaterles voor kinderen van groep 3 tot en met 5. “Al mogen ouders natuurlijk ook meedoen, theater is leuk voor iedereen.” Chen zwiept met haar ledematen op de maten van de muziek, laat haar kijkertjes oefenen met pantomime of andere fantasiespellen. Ze is overweldigd door de positieve reacties op haar theaterlessenaanbod. “Ongelooflijk, het wordt massaal gedeeld op Instagram.”

Grote dankbaarheid

Op dag één van deze verplichte, drie weken durende thuisvakantie, blijken ouders massaal hun heil te zoeken op sociale media. Want drie weken volcontinu je drukke peuter of juist schermverslaafde tiener in huis, zonder indoorspeeltuin of zwemparadijs voor handen, is best aanpoten. Dus worden er driftig tips gedeeld voor knutselactiviteiten en binnenspeelideeën, net als overzichtelijke dag­indelingen, die met grote dankbaarheid worden onthaald door de ouders.

7 originele tips voor wat kinderen kunnen doen - Schrijf een brief voor opa en oma (waar ze nu misschien niet op bezoek mogen)

- Stop in een kom briefjes met kleine klusjes: iedere dag één briefje trekken

- Zaai moestuintjes of een bloembak met kruiden

- Leer, net als de ‘hamsteren-gebarentolk van tv’, met YouTube-filmpjes enkele gebaren

- Volg online zang-, dans- of sportlessen, op Facebook en Instagram wordt genoeg aangeboden

- De ‘Luisterbieb’-app heeft speciaal haar bibliotheek met gratis luisterboeken uitgebreid, ook voor niet-leden

- Sommige musea hebben online collecties, bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Bekijk de collectie en maak een eigen variant van Vermeers Melkmeisje.

Eén van de veel gedeelde schema’s is die van fotograaf Maaike Faas-Schauer. Als zzp’er én longpatiënt zit ze voor drie weken zonder werk, dus ­bedacht ze een manier om de dagen toch enigszins gestructureerd door te komen. “Anders eindigt het hier in één grote chaos en troep.” In het schema staat per uur beschreven wat zij, haar man en hun tweeling van zeven gaan doen: een ochtendwandeling maken, lestijd zonder schermpjes, ’s middags lestijd mét schermen. Tussendoor is er tijd om creatief bezig zijn, buiten te spelen en voor een ‘stilteperiode’ met lezen en dutjes doen. Het dagschema vertaalde ze uit een Amerikaanse thuisonderwijs-methode.

Ze hebben zich best goed aan het schema gehouden, zegt Faas-Schauer aan het eind van de middag. “Ik had gisteravond bedacht dat we met filmpjes van School-tv een les konden doen over de Oude Grieken – en dat vonden ze hartstikke leuk. Mijn zoon vond het rooster gisteravond nog ‘stom en dom’, maar het verbaasde me hoe goed hij mee heeft gedaan.” Lachend: “Ik ben nu wel geslóópt! Het is best vermoeiend”

Het is even wennen

Moeten andere ouders nu óók een dagschema vol activiteiten voor hun kinderen bedenken? Nee hoor, zegt Elisabeth Teeling (48), oprichter van online platform ‘de Club van Relaxte Moeders’. “Het is leuk om lollige speelplannen te verzinnen, maar ouders wil ik vooral ook de tip geven goed voor zichzelf te zorgen. Het zijn namelijk enge tijden, we weten niet wat ons te wachten staat.”

Corona is wennen, zegt Teeling. Het hoeft niet meteen één groot speelparadijs te zijn. “Wees niet te streng voor ­jezelf en voel je niet schuldig naar je kind toe omdat je geen uitgebreid speel- en lesprogramma hebt. Ook is het oké als je je werk thuis niet af krijgt. Alles staat op z’n kop.” Haar tiener van vijftien is naar buiten met haar skateboard en binnen heeft Teeling haar zoon van negen en twee buurmeisjes de opdracht gegeven een verhaal te schrijven. “Het is geïnspireerd op Harry Potter, het drietal heeft veel fantasie.”

