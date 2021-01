Zijn wij azijnpissers, omdat we ons storen aan wandelaars die rotzooi achterlaten?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij maken altijd al graag wandelingen in de natuur. Sinds de coronapandemie storen wij ons aan het gedrag van andere recreanten: er wordt veel rotzooi achtergelaten, honden lopen los waar dat uitdrukkelijk niet mag, en mountainbikers fietsen op wandelpaden waar dat verboden is. Ook wordt er regelmatig geen afstand gehouden. We zeggen er wel eens wat van, maar de reacties variëren van (geveinsde) onnozelheid tot een grote bek. Daarnaast zien we dat er nauwelijks gehandhaafd wordt. Dit bederft ons buitenplezier. Zijn wij nou zulke azijnpissers en moeten we ons er niet aan zoveel van aantrekken?

Irritante mederecreanten

Beste Irritante mederecreanten,

Winkels, horeca en pretparken waren tot voor kort voor de meerderheid aangewezen locaties om vrije tijd door te brengen. Nu alles dicht is, blijft alleen de natuur over om je te vertreden. De mensen kunnen nergens anders heen. Hoe meer mensen zich in een beperkte ruimte bevinden (en ook de natuur is een beperkte ruimte), hoe meer sporen van hun aanwezigheid. Ik raad u aan om er zo min mogelijk op te letten. Negeer het. Hoe scherper u speurt naar rotzooi of loslopende honden, hoe meer uw plezier vergald wordt. Sluit uw ogen voor ongemak dat buiten uw macht ligt. Het heeft ook geen zin om te klagen over gebrek aan boa’s of politieagenten om overtreders op de bon te slingeren. Ze zijn er niet, waar u loopt, en de kans dat een handhaver van achter een bosje tevoorschijn springt is verwaarloosbaar.

Het enige wat u kunt doen is - zo vriendelijk mogelijk! - mensen erop attenderen dat ze fout zitten, als u rechtstreeks last van hen hebt. Als iemand op een mountainbike u de pas afsnijdt op het wandelpad, kunt u zeggen: ‘Sorry, dit pad is niet voor mountainbikes’. Als iemand te dichtbij komt, zegt u: ‘Sorry, mag ik u herinneren aan de anderhalve meter?’ Maar goed, mensen vinden het altijd vervelend om gecorrigeerd te worden, dus doe het met mate, want een ruzietje is snel geboren en daar knapt uw humeur ook niet van op.

