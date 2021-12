Zijn we redelijk als we zeggen dat de vriendin van onze zoon maximaal twee nachten mag blijven slapen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij hebben een gezin met vijf kinderen. Onze oudste zoon van twintig heeft sinds kort een vriendin. Het stel logeert het liefst zo vaak mogelijk bij elkaar. Wij willen hier graag afspraken over maken. Is één tot twee nachten per week een redelijk voorstel?

Een inwonend stelletje

Beste Een inwonend stelletje,

Een zoon van twintig is volwassen. Hij mag stemmen, autorijden, de wereld over reizen en het leger in. Het is lastig om een volwassene beperkingen op te leggen over de frequentie waarmee hij en zijn liefje samen slapen.

U vindt een à twee keer per week het bed delen een redelijke frequentie. Wat zijn uw bezwaren tegen de huidige gang van zaken? Vindt u hem te jong om vaker dan twee keer per week samen te slapen? Vindt u dat uw zoon de verkeerde prioriteiten aanhoudt? Ergert het u dat de vriendin altijd in uw huis de nacht doorbrengt, waardoor u op kosten wordt gejaagd qua energieverbruik en maaltijden? Hebt u last van verlies van privacy, doordat er zo vaak een vreemde bij u in huis zit die u ’s ochtends tegenkomt in de badkamer? Zou het schelen wanneer het stel vaker de nacht in haar ouderlijk huis doorbrengt? U kunt dit soort dingen bespreken met uw zoon.

Wat het ook is waar u moeite mee hebt – uw zoon zou het huis uit moeten en op kamers gaan wonen. Ik weet dat het duur is en moeilijk om aan woonruimte te komen, maar hij heeft er wel de leeftijd voor om zelfstandig zonder ouderlijk toezicht zijn eigen leven te leiden.