Zij twee cocktails, ik een sapje, en toch de rekening delen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Laatst was ik met een vriendin een weekendje weg. We hebben alle kosten verrekend en door twee gedeeld. Helemaal prima. Een ding zit me dwars: bij een van de etentjes heeft deze vriendin twee prijzige cocktails gedronken en dronk ik een rabarbersapje. Hierdoor waren haar kosten 17 euro hoger dan die van mij voor die avond. Ik had het wel netjes gevonden als ze zich daar bewust van was geweest en had aangeboden dit bedrag zelf te betalen in plaats van het in het totaal te laten opgaan. Waarschijnlijk zou ik zo’n aanbod hebben afgeslagen, maar toch, wat is de etiquette voor het verdelen van de kosten van gezamenlijk restaurantbezoek?

Kostenverdeling

Beste Kostenverdeling,

Alleen bij grote verschillen in koopkracht (de een zit heel krap bij kas en moet op de kleintjes letten, terwijl de ander veel geld heeft en maar raak bestelt) is het geoorloofd om aanmerkingen te maken op het verdelen van de rekening. Zo van: ‘Jij hebt twee dure cocktails op tegenover ik een sapje - kun je die voor eigen rekening nemen?’ Maar in het algemeen is het vreselijk vervelend om over een relatief klein bedrag te moeten zeuren. Niet altijd hoeft alles precies gelijk te worden verdeeld. Zolang het globaal in orde is, moeten kleine oneffenheden genegeerd worden. Etentjes en andere uitgaanskosten worden in principe eerlijk verdeeld binnen een gezelschap vrienden die samen uit zijn, tenzij iemand van tevoren een voorbehoud maakt. Bijvoorbeeld: ‘Mensen, jullie gaan vanavond een paar flessen wijn wegzetten, prima, maar ik drink niet mee en ik betaal hier ook niet aan mee.’ Maar probeer niet achteraf een paar euro van uw aandeel in de rekening af te krijgen door erop te wijzen dat u geen toetje hebt besteld.

