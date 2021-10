Zien, doen, volgen & horen

HOREN

My baby

o.a. Tivoli Vredenburg, Utrecht

9 oktober 2021 (tournee t/m zeker 5 februari 2022)

Ophitsende swamprock, elektronische muziek met een mix van dub, funk en soul: een concert van My Baby is een trip op zich. Het Amsterdamse trio met zus Cato en broer Joost van Dijck en Daniel de Vries speelde sinds 2012 op vele (internationale) festivals en podia en won een Edison. Afgelopen coronajaar maakte de band nieuwe muziek, onder andere met de producer van The Chemical Brothers. Nu op tournee door o.a. Nederland. Check de data op Mybabywashere.com.

ZIEN

Hara Hachi Bu Dorp

Dutch Design Week, Eindhoven

16 t/m 24 oktober

Dutch Design Week ziet ontwerpers steeds meer als probleemoplossers. DDW nodigde ontwerper Arne Hendriks uit om daar zijn Hara Hachi Bu Dorp te bouwen: een cirkel van hergebruikte tuinhuisjes om te oefenen in ‘genoeg’ in plaats van ‘meer’. In Japan leerde Hendriks wat Hara Hachi Bu bij een maaltijd betekende: eet tot tachtig procent, niet tot je vol zit. Laat een beetje ruimte. Bij DDW 2021 werkt hij die gedachte verder uit. Laat u inspireren op ddw.nl.

DOEN

Week van het landschap

Heel Nederland

16 t/m 31 oktober

Geniet van de herfst! In de Week van het Landschap organiseren alle provincies verrassende activiteiten en excursies, van streekmarkt tot paddenstoelendag of wandeling met de boswachter. De provinciale Landschappen beheren samen 800 natuurgebieden. Zoek de activiteiten in uw eigen provincie via Inhetlandschap.nl/weekvanhetlandschap.

DOEN

De Maakfabriek

Kinderen van 8 tot 14 jaar

Museum Joure

18 t/m 22 oktober

In de herfstvakantie gaat De Maakfabriek aan de slag met metaal. Kinderen kunnen er hun eigen tiereletangel maken, een soort ‘windorgel’. Maar hoe bewerk je metaal? Ontdek het zelf door het te knippen, snijden, hameren, ponsen of solderen. In het museum liggen genoeg voorbeelden, zoals een deurkruk, theekan of bestek. Ook leuk: op 15 oktober sluip je tijdens de Coole Kidsnacht in het donker, na sluitingstijd, door het museum. Meer info: Museumjoure.nl.

DOEN

Into Nature

Kunstexpeditie met wandel- en fietsroutes

Het Bargerveen, Drenthe

t/m 24 oktober

Fietsend of wandelend door het Bargerveen ziet u werk van internationale kunstenaars als Roger Hiorns, Marguerite Humeau en Otobong Nkanga. De gigantische toverbal van suiker door Semâ Bekirović is al flink aan het transformeren. Twee wandelroutes van elk 7 kilometer voeren langs elk negen kunstwerken en zijn ook beide te doen. Het ticket geeft twee (losse) dagen toegang en komt met een reisgids met routekaart en audiotour. Kies uw route via Intonature.net.

VOLGEN

Podium Po€n

Belasting & Douane Museum, Rotterdam

17 t/m 21 oktober

Met geld hebben we allemaal te maken. Het nieuwe Podium Po€n houdt lezingen over schulden, of over pubers en omgaan met geld. Het geeft tips voor de dure decembermaand en biedt masterclasses voor financieel experts, naast een filmavond met een financieel tintje. In het Belasting & Douane Museum verder tentoonstellingen over smokkel tijdens Napoleon en over fraudebestrijding door de Fiod. Ontdek het via Bdmuseum.nl.