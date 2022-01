Zeg je dat je moet plassen, of dat je naar het toilet gaat?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Het valt mij op dat mensen vaak zeggen dat ‘ze even gaan plassen’. Dit komt zowel privé als in de werksfeer regelmatig voor. Ik vind dit een ongepaste uitspraak. Zelf zeg ik liever: ‘Ik ga even naar het toilet’. Soms zeg ik hier iets van, maar veel medestanders heb ik niet. De meeste mensen vinden mijn bezwaar maar gezeur. Wat denkt u? Ben ik aan het zeuren of heb ik een punt?

Even naar achteren

Beste Even naar achteren,

Wc-bezoek vereist volgens de etiquette überhaupt geen toelichting. Andere aanwezigen kunnen best zelf uitvogelen waarom iemand zich even verwijdert. Het is overbodig om dit aan te kondigen of achteraf te verklaren. Wie met alle geweld er toch iets over wil zeggen, kan volstaan met ‘ik ben zo terug’. Afgezien daarvan is in deze door en door geïnformaliseerde tijden de rem weggevallen op het benoemen van lichaamsfuncties die op het punt staan om te worden gebruikt. Niets aan te doen. Wees blij dat mensen niet aankondigen ‘dat ze gaan poepen’, hoewel dat misschien ook nog in het verschiet ligt.