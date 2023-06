Ze zwaaiden op de fiets naar werk, op een dag gaf hij haar een zoen

Toen je twintig of dertig was, werd je gewoon verliefd en als dat wederzijds was, werd het wat en bouwde je samen je leven op.

Als je veertig en ouder bent, is er veel meer dat gematcht moet worden: een rijpere persoonlijkheid, leefwijze, rugzakken. De goede verstaander heeft begrepen dat ik denk dat (heel) rustig aan doen het sleutelwoord is bij daten op latere leeftijd.

En om te laten zien dat je mij niet al te serieus moet te nemen, vandaag het volgende succesverhaal.

Ik deelde mijn tafel met een stel

Ik kreeg het te horen op een terras waar ik met mijn oude vader een tafel moest delen met een stel, zij halverwege de veertig, hij halverwege de zestig. Ik ben dol op verhalen over hoe mensen elkaar ontmoet hebben en om de een of andere reden vertellen zelfs vreemden me dat gemakkelijk, dus hier komt ’ie:

Maandenlang kwamen ze elkaar iedere ochtend tegen als ze naar hun werk gingen. Zij op de fiets de ene kant op, hij in zijn auto de andere kant op, en iedere ochtend zwaaiden ze naar elkaar. Zij had er verder nooit een gedachte aan gewijd, maar tot haar verbazing had hij op een ochtend op het fietspad gestaan. Hij had haar stuur vastgepakt, ‘ik vind je leuk’ gezegd en haar een zoen op haar mond gegeven, om daarna weer in zijn auto te stappen en door te rijden.

Ze was nog niet lang gescheiden

“Ik zat de hele dag zo te typen”, doet ze voor (met schele ogen omhoogkijkend). Ze was nog niet lang gescheiden, na een heel slecht huwelijk, en dolgelukkig met haar flatje; ze had helemaal geen zin in daten of een nieuwe liefde. Maar die kus deed haar dus wel wat.

Alleen was het daarna weer wekenlang gewoon zwaaien naar elkaar, totdat zij hem uiteindelijk ook maar staande had gehouden en had gevraagd of er nu nog eens wat ging gebeuren. Twee dagen later gingen ze uiteten.

Hij was haar komen ophalen en had haar meteen een lingeriesetje cadeau gedaan, wat ze net zo lief als verschrikkelijk vond. (Daar kan ik inkomen.)

Een lijst voor oudejaarsavond

Het bleek enorm te klikken en binnen een paar maanden trouwden ze. “Iedereen vond dat onzinnig. Ik had mijn leven net weer op orde en mijn familie en vrienden vonden dat we te veel in leeftijd verschilden. Ik weet ook niet hoe dat straks is, maar nu zijn we gelukkig.”

En om dat te blijven, heeft ze ‘de lijst’: een lijst die ze elke oudejaarsavond tevoorschijn haalt waarop staat wat er goed gaat en wat er beter kan.

Hij: “Mijn eerste vrouw gaf mij nooit tegengas. Dus eerst schrok ik me dood maar nu vind ik het geweldig. Ze geeft me de kans niet om de boel te laten versloffen en daar geniet ik van.”

Heerlijk verhaal.

Gewoon het leven

Geen ongemakkelijke internet-dates waarbij je nog maar moet zien of de ander wel is wie die digitaal zegt te zijn, maar gewoon het leven, dat het geluk aanreikt.

En dat je kunt pakken, als je om je heen kijkt, lacht, zwaait en durft.

Tot na de zomer!

Trea van Vliet schrijft over daten op middelbare leeftijd. Waar loop je tegenaan? Dit is voorlopig haar laatste column.