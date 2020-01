Zanger Roel van Velzen over hoe je het leven oppakt na een scheiding

1 Neem tijd om te rouwen

“Verdriet en pijn komen in fasen. Als een soort langzame download. Waarschijnlijk is het een beschermingsmechanisme om de dingen aan te kunnen, in elk geval zoiets megagroots als een scheiding. Zo ging het ook na het overlijden van mijn vader, twee jaar geleden. Het duurt gewoon een tijd voordat het besef er echt is. Je kunt bij het graf staan, het huis hebben leeggehaald, de eerste Kerst zonder iemand hebben gevierd, maar op de gekste momenten schiet je weer vol. Zo zat ik vanochtend muziek te maken met mijn zoontje op zijn school, dacht ik ineens: wat zou ik dít graag aan mijn vader laten zien. Hij was mijn muzikale klankbord, in mijn jeugd mijn muzikale gids.

Zo is het ook met scheiden. Na vier maanden, afgelopen zomer, dacht ik: de eerste paniek, het grote verdriet, de zorg om de kinderen, de afwikkeling van de scheiding zijn nu wel achter de rug. Ik kan door. Ik blijf in het huis wonen, moet dat een beetje vernieuwen, andere gordijnen, nieuwe bank. Maar op de meubelboulevard voelde ik mij diep ongelukkig. Zag ik verliefde stelletjes en bleek de levertijd van mijn bank ook nog eens maanden te zijn. Ik was verdrietig en boos, moest ik de komende tijd in mijn eentje op klapstoeltjes zitten? Ik realiseerde me dat ik er nog lang niet was.”

2 Ga verdriet niet uit de weg

“Een mooie tour samen met Richard Kemper (cabaretier, zanger, red.) lonkte, maar ik belde mijn manager om die te annuleren. Ik moest op het nest zitten, of wat ervan over was, en het allemaal een plek geven. Als ik zou verzanden in een volgend werkproject of nieuwe liefde kon ik weer verder zonder echt gevoeld te hebben. Alsof er niks was gebeurd. Dan zou ik hier niks van leren. Ik zocht voor mezelf een stok achter de deur, een soort garantie dat ik het écht zou doen: stilstaan bij het gevoel. Zo ontstond het idee voor de podcastserie ‘Roels sofasessies’. We hebben er tot nu vijf opgenomen, met Richard Kemper, cabaretière Claudia de Breij, zanger Alain Clark, presentatrice Evi Hanssen en radio-dj Domien Verschuuren. Het zijn heel open gesprekken. We praten over de zware dagen, ik vraag hoe het werkt als alleenstaande ouder in een co-ouderschap en hoe zij door die moeilijke eerste maanden kwamen.

Uiteraard heb ik dit idee eerst met mijn ex Marloes besproken. Ze was helemaal voor. Ik betrek haar hierin, laat elke aflevering eerst aan haar horen. Het opent ook tussen ons weer gesprekken, als een soort na-therapie.”

Beeld Merlijn Doomernik

3 Spreek je uit in een relatie. Tijdig.

“Mensen spreken me hierop aan op straat. Laatst was ik in een warenhuis toen een vrouw op me afkwam om mij een knuffel te geven. Ze had zoveel gehad aan de podcast met Richard Kemper. Ook op sociale media krijg ik mooie reacties, vooral van mensen die de uitzendingen zien als breekijzer voor een gesprek aan de keukentafel met hun eigen partner. Want de uitzendingen gaan niet alleen over scheiden en de gevolgen daarvan, óók over re­laties en de liefde. Het is voor veel stellen lastig daarover te beginnen. In een lange relatie word je een symbiose samen, in positieve en negatieve zin. Het vergt moed te zeggen: ik twijfel. Of: het is klaar. Ik stak ook altijd mijn kop in het zand. Ging mijn emoties niet aan. Maar mijn ex kocht op een gegeven moment boeken over dit onderwerp, bestelde dan twee exemplaren en schoof mij er een toe.

Praten en lezen, dat zou ik iedereen aanraden. Tijdig. ‘Weg van liefde’ van filosoof en schrijver Alain de Botton vind ik mooi. Hij legt het belang uit van het uitspreken van je gevoelens en wensen in een relatie. Tegelijk benadrukt hij dat we allemaal een veel te romantisch beeld hebben bij het huwelijk. Dat we veel te hoge eisen stellen aan onze partner. Dat is confronterend, want je wilt wel alles uit die ene persoon halen. Toch: Marloes en ik hádden veel samen, een diepe vriendschap, het was prima. En daardoor misschien des te moeilijker erover te beginnen. De passie ontbrak. Dat voelden we allebei zo.

Op een gegeven moment moet je gaan voor geluk. En gelukkig waren we al een tijd niet. Hoe verschrikkelijk dat ook is voor de kinderen, vooral aan hen dachten we. Maar gelukkig zijn is het mooiste wat je kunt voorleven. ‘Ik beschouw ons huwelijk niet als mislukt, maar als klaar’, schreef Marloes me. En zo zie ik het ook. Het kan zo zijn dat je een fijne periode met elkaar oploopt, elkaar nodig hebt, en dat daar een einde aan komt. Wanneer ben je weer klaar voor een nieuwe liefde? Die vraag komt ook voor in de sofasessies, ja. Ik ben weer met iemand aan het daten. We zijn voorzichtig aan het uitzoeken wat het is.” >>

4 Zoek geregeld de stilte op

“Ik heb geleerd dat je de liefde aandacht moet blijven geven en tijd moet nemen te voelen. Ik had mijn leven compleet volgepland. Heb tien jaar lang vol gas gegeven, met werkweken waarvan ik nu denk: hoe kan het? Agenda stampvol, altijd bezig. Als je geen tijd neemt voor jezelf – gewoon thuis op de bank, niks – dan komt je hoofd niet tot rust. Ik was vergeten te voelen. Alle kansen willen pakken, dat is ook wel iets van mijn generatie. Er is zóveel voorhanden, ik wilde nergens nee tegen zeggen. Daarbij voelde ik een sterke verantwoordelijkheid naar het team mensen om mij heen, de platenmaatschappij, het management. Maar je moet jezelf durven aankijken. Ben ik gelukkig? Waarom ren ik zo?

Ik las ‘Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt’ (van de boeddhistische monnik Haemin Sunim, red.), en dat klopt. Dat probeer ik mijn kinderen nu ook te leren. Laatst was ik met hen in het bos en zei: ‘Als je hier op deze plek gaat zitten komt er iets moois’. Ik had geen idee, zei maar wat, had alleen net dat boek gelezen. Die kids helemaal opgewonden en stuiterend, maar ik zei dat het alleen zou gebeuren als ze gingen zitten of liggen, en stil zouden zijn. Daar zaten we, in afwachting, tot er ineens een enorme libel kwam aanvliegen en op de buik van een van mijn zoons landde. Echt een enorm indrukwekkend beest. Hij bleef even zitten en vloog weer weg. ‘Dit was het!’ zei ik. Die jongens helemaal blij. Zo mooi en simpel kan het dus kennelijk zijn.”

Beeld Merlijn Doomernik

5 Blijf elkaar zien met de kinderen erbij

“Het jaar 2019 was een achtbaan van emoties. En inzichtrijk. Met ook echt mooie dingen. Zo is de band met mijn kids heel goed. Ik ben nu veel bewuster vader. De week dat ze bij mij zijn, heb ik meer aandacht voor ze. Ik plan mijn afspraken zo dat ik vaak bij hen ben. Ook sommige vriendschappen bleken goud waard en de band met mijn moeder en haar man heeft zich verder verdiept. Zij zijn er ontzettend voor mij geweest, we voerden emotionele gesprekken met elkaar.

Mijn moeder scheidde ooit van mijn vader. In de jaren tachtig was dat toch even iets anders, toen waren er geen podcasts over dit onderwerp. Hoe hadden zij dat gedaan? Ik was vijf, ongeveer even oud als mijn jongste zoon nu. Ik heb er geen trauma aan overgehouden, op die leeftijd neem je het voor waar aan, het was leuk bij mijn vader te gaan logeren.

Wel vind ik het jammer dat ik geen herinneringen heb aan de tijd dat ze samen waren, dat we een gezin vormden. Daarom hecht ik nu, als vader, zoveel waarde aan de maandag, de dag van de overdracht. We hebben co-ouderschap, dan eten we met z’n vieren en praten we de week door. Zo weten de jongens hoe Marloes en ik met elkaar omgaan en herinneren ze ons hopelijk niet alleen apart van elkaar.”

6 Soms maak je elkaar gelukkiger door niet meer samen te zijn

“Het was een tijdje stil, maar de inspiratie is terug. Dit jaar komt stapsgewijs nieuwe muziek online. Niet in één keer als album, maar steeds een liedje. Die liedjes gaan grotendeels over de periode die ik doormaak. In de podcasts praten we trouwens ook over muziek. Ik vraag naar het liedje dat mijn gasten herinnert aan de periode van hun scheiding. Domien Verschuuren koos voor ‘Happier’ (Marshmello ft. Bastille): Lately, I’ve been, I’ve been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier…

Ik zou dat ook gekozen kunnen hebben. Het gaat over het moment dat je voelt dat de ander beter af is zonder jou. Over loslaten. De enorm pijnlijke situatie dat je haar het blijst maakt door weg te gaan. Dat is iets wat ik nog erg lastig vind. Ik weet dat het zo beter is, dat het niet goed komt. Dat wil ik ook niet. Toch is het een heel weird gevoel dat ik niet meer nodig ben in haar leven.”

Beeld Merlijn Doomernik

Pianist en zanger Roel van Velzen (Delft, 1978) speelde in allerlei studentenbandjes voordat hij in 2006 debuteerde met de single ‘Baby Get Higher’. Hij maakte een bliksemstart met optredens in het televisieprogramma ‘DWDD’, waarop vijf albums, twintig singles en uiteenlopende club- en theatertours volgden. Van Velzen won meerdere awards, waaronder twee keer de 3FM Award en de Gouden Harp. Ook was hij jurylid in diverse tv-programma’s, waaronder ‘The Voice of Holland’, een format dat hij samen met John de Mol bedacht. In november maakte hij na tweeënhalf jaar stilte een muzikale comeback met de single ‘Opposite Lover’. Dit jaar volgt meer nieuwe muziek online. De podcastserie ‘Roels sofasessies’ is te beluisteren op Linda.nl en Spotify. Van Velzen is gescheiden, heeft twee zoons – Laut ­Pepijn (7) en Boaz (6) – en woont in Haarlem.

Trouw vraagt wekelijks een bekende of minder bekende Nederlander: welke levenslessen heeft u geleerd?