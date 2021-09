Zal ik dat etentje maar laten zitten, nu één van mijn collega’s wordt buitengesloten?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik werk binnen een klein team van zes personen. De onderlinge verhoudingen zijn goed. Een collega heeft het plan opgevat bij hem thuis een etentje te organiseren. De uitnodigingen zijn mondeling verstrekt en zoals dat gaat op kantoor werd er bij de koffieautomaat over gesproken.

Eén collega blijkt niet uitgenodigd. Het is weliswaar een initiatief dat in de privésfeer ligt, maar het buitensluiten van deze collega voelt voor mij niet goed. Ruimtegebrek bij het etentje kan geen argument zijn, aangezien ook eventuele partners welkom zijn, die allemaal vriendelijk hebben bedankt. Ik neig ernaar de uitnodiging te weigeren, ook om zakelijk en privé te scheiden. Wat vindt u?

Iemand buitensluiten

Beste Iemand buitensluiten,

Het lijkt me goed om de collega die het etentje geeft aan te spreken en te vragen waarom X als enige niet welkom is. Als hij zegt dat het aan persoonlijke antipathie of zoiets ligt, kunt u er bij hem op aandringen om de collega toch uit te nodigen, omdat het gewoon heel vervelend is voor die persoon om als enige van een betrekkelijk klein team niet welkom te zijn.

Mocht de antipathie wederzijds zijn tussen die twee, kan X altijd zelf de uitnodiging afslaan. Maar in principe hoort voor zo’n initiatief niemand te worden gepasseerd. Als uw collega volhardt in zijn uitsluitingsgedrag, kunt u alsnog besluiten om zelf ook niet te gaan. Maar probeer eerst de zaak te redresseren.