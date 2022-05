Wynn Alan Bruce offerde zichzelf op Earth Day

Zijn dood moest iets in gang brengen dat hij in leven niet kon bereiken. Zo interpreteren zijn vader en zijn vrienden de zelfdoding van Wynn Alan Bruce.

Op vrijdag 22 april stak hij zichzelf in brand op het plein voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Een minuut later hadden politieagenten het vuur geblust en werd hij in een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij de volgende dag.

Bruce liet geen manifest achter om uit te leggen waarom hij dat deed. Maar hij ging naar het Hooggerechtshof op Earth Day, in de VS de jaarlijkse dag dat het milieu extra aandacht krijgt. Op zijn Facebookpagina had hij het voortdurend over klimaatverandering. Vorig jaar oktober had hij een eerder stuk dat hij daarover klimaatverandering schreef, bijgewerkt door er een vuur-emoji bij te zetten. En begin april had hij er opnieuw iets bijgezet: 22/4/2022. Zijn plan stond toen kennelijk vast.

Hersenletsel na een auto-ongeluk

Bruce groeide op met liefde voor de natuur, in Minnesota, dichtbij Lake Superior, een van de grote binnenmeren tussen de VS en Canada. Zijn vader vertelde aan The Washington Post dat ze samen ging kanoën en hij de tienjarige Wynn leerde om vol te houden, te ontdekken waar de werkelijke grenzen van zijn kunnen lagen.

Hij was destijds bezeten van sport, zijn moeder betrapte hem er een keer op dat hij ’s avonds in bed alvast zijn kleren en sportschoenen aanhad om ’s ochtends maar snel weer te kunnen gaan rennen. Na de middelbare school wilde hij bij de luchtmacht. Maar in 1989, een paar dagen voordat hij daar zijn opleiding zou beginnen, kreeg hij een ernstig auto-ongeluk. De auto, die een vriend van hem bestuurde, raakte van de weg en botste op een boom. Zijn vriend overleed, Bruce liep hersenletsel op. Het duurde lang voor hij weer op de been was en helemaal de oude werd hij nooit. Autorijden ging niet meer en hij had moeite met het aanleren van nieuwe dingen. De luchtmacht kon hem niet gebruiken.

Hij werkte in winkels en begon een fotostudio. Het liefst was hij nieuwsfotograaf geworden, maar zonder auto was dat niet te doen.

Die studio stond in Boulder in Colorado, waar hij in 2000 naartoe verhuisde. Tot ver buiten Colorado staat die stad, aan de voet van de Rocky Mountains even buiten de hoofdstad Denver, bekend als ‘de volksrepubliek Boulder’, zoveel mensen wonen er die linkse of niet-traditionele ideeën hebben over hoe het er in Amerika aan toe zou moeten gaan. Bruce vond daar aansluiting bij een groep boeddhisten van de Shambala-richting, die is voortgekomen uit het Tibetaanse boeddhisme. Hij mediteerde, op bergtoppen waar hij naartoe wandelde, en door rituele dansen, waaraan honderden mensen meededen.

‘Een onverschrokken daad van mededogen met het milieu’

Zelfverbranding is een vorm van actie die juist door boeddhisten regelmatig wordt toegepast – door Tibetaanse monniken die protesteren tegen de bezetting van hun land door China bijvoorbeeld. Tijdens de Vietnam-oorlog protesteerden monniken op die manier tegen de toestand in hun land. Die acties werden verdedigd door de Vietnamese monnik en vredesactivist Thich Nhat Hanh in een brief aan Martin Luther King, waarin hij schreef dat ‘jezelf verbranden een bewijs is dat wat je zegt van het hoogste belang is’. Hanh overleed in januari van dit jaar, en Bruce herdacht hem op Facebook.

Het Rocky Mountain Ecodharma Retreat Center, waar hij vaak kwam, verklaarde na zijn dood dat niemand daar wist van het plan van Bruce om zichzelf in brand te steken, en dat ze anders zouden hebben geprobeerd hem ervan af te brengen. “We denken niet dat zelfverbranding een actie kan zijn voor het klimaat”, zo zegt de verklaring. “Maar gezien de wanhopige toestand van de planeet en de almaar ernstiger wordende klimaatcrisis begrijpen wij dat iemand dat zou kunnen doen.”

Zo denkt de vader van Wynn Bruce er ook over. “Ik geloof dat dit een onverschrokken daad van mededogen was met het milieu.”

Maar zeker weten kan hij dat niet. Zijn zoon deed eerder een poging om zichzelf in brand te steken, in 2017, voor het World Trade Center. Nooit heeft hij willen vertellen waarom dat was.

Een vriend, Morgan Stanfield, zag het genuanceerder, zo zei hij tegen de Washington Post. “Iemand kan enorm lijden en tegelijkertijd enorm dapper zijn. Mensen kunnen iets doen om hun eigen pijn te verlichten en tegelijkertijd iets doen waarvan ze geloven dat het de wereld werkelijk zal veranderen.”

Wynn Alan Bruce werd in 1972 geboren, vermoedelijk in de staat Minnesota. Hij overleed op 23 april 2022 in Washington DC.